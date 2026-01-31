Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ο Αμερικανοϊσραηλινός ακαδημαϊκός, ο οποίος μοιράστηκε το βραβείο οικονομικών για το 2025, δήλωσε ότι «όλοι οι τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης» στις ΗΠΑ «υποφέρουν» υπο την τρέχουσα κυβέρνηση, η οποία φαίνεται να είναι «ενάντια σε κάθε είδους καινοτομία».

«Νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν μια εκκαθάριση όσον αφορά τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα», δήλωσε ο Mokyr κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. «Αλλά είναι πολύ ριζοσπαστικό, πολύ ανησυχητικό».

Η Ουάσινγκτον ανέστειλε ή ακύρωσε περισσότερες από 7.800 ερευνητικές επιχορηγήσεις πέρυσι, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Nature. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρότεινε επίσης την αναστολή 38 πανεπιστημίων – συμπεριλαμβανομένων των Χάρβαρντ και Γέιλ – από ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα ερευνητικής συνεργασίας λόγω της χρήσης πρακτικών πρόσληψης που βασίζονται στην ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI).

Ο Mokyr είπε ότι είναι «δύσκολο να πούμε» για πόσο καιρό η Ουάσινγκτον θα επιμένει στην «άσκοπη στάση» της απέναντι στην επιστήμη, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να στραφούν σε «άλλα λαϊκιστικά καθεστώτα» όπως η Τουρκία, η Ουγγαρία και η Ρωσία για να κατανοήσουν τους «βαθύτερους λόγους» πίσω από τα πρόσφατα γεγονότα.

Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει αποφύγει «να πέσει σε αυτή την παγίδα», σημείωσε ο Mokyr, κάτι που θα μπορούσε να δώσει στο Πεκίνο ένα πλεονέκτημα καθώς επιδιώκει να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε μια σειρά από στρατηγικά αναδυόμενες βιομηχανίες. «Αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εκλέξουν μια κυβέρνηση που να είναι πιο δεκτική στην επιστήμη αιχμής, τότε τους αξίζει να χάσουν την κούρσα από την Κίνα», είπε. «Και θα στέκομαι στο περιθώριο επευφημώντας την Κίνα».

Ο Chen Zhiwu, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης σε στρογγυλή τράπεζα ότι ο κόσμος είχε εισέλθει σε μια εποχή στην οποία οι «κανόνες που καθοδηγούνται από τον πόλεμο» γίνονταν η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

«Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών είναι πολύ έντονος», δήλωσε ο Chen. «Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στο πεδίο της μάχης είναι μακράν οι σημαντικότεροι παράγοντες της ανθρώπινης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και της κοινωνικής πολυπλοκότητας».

Οι Κινέζοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για την Κίνα σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς τα τελευταία χρόνια, με τις πρόσφατες διακοπές χρηματοδότησης και τον αυξανόμενο πολιτικό έλεγχο των ερευνητών με καταγωγή από την Κίνα να εντείνουν την έξοδό τους.

Τα πανεπιστήμια της Κίνας έχουν επίσης κερδίσει έδαφος έναντι των Αμερικανικών ομολόγων τους στους παγκόσμιους ακαδημαϊκούς πίνακες κατάταξης, καθώς το Πεκίνο παρέχει γενναιόδωρη χρηματοδότηση για την έρευνα και άλλα προνόμια για να προσελκύσει ταλέντα υψηλού επιπέδου.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν παγκόσμιος ηγέτης σε μια σειρά από βιομηχανίες – συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, των πλαισίων τεχνητής νοημοσύνης, των υποδομών cloud και της κβαντικής πληροφορικής – η Κίνα «κλείνει γρήγορα το χάσμα» σε τομείς όπως η ρομποτική και η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Mark Kennedy, διευθυντής της Πρωτοβουλίας Έρευνας Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξή του στην Goldman Sachs Research που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο.

Πηγή: South China Morning Post