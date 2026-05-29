Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως εγγράφει δύο ισχυρές βραζιλιάνικες συμμορίες στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», αψηφώντας την εναντίωση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης.

Οι οργανώσεις αυτές, η Comando Vermelho (CV, «Κόκκινη Διοίκηση») και η Primeiro Comando da Capital (PCC, «Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας»), συγκαταλέγονται στις «πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μαζί, μετρούν χιλιάδες μέλη και έχουν ενορχηστρώσει βάρβαρες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, δημοσίων λειτουργών και πολιτών», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τονίζοντας πως η επιρροή τους εκτείνεται «πολύ πέρα από τα σύνορα της Βραζιλίας, σε όλη την περιοχή μας, έως ακόμη και στη χώρα μας».

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 5η Ιουνίου.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εγγράψει διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων· η κίνηση, πέρα από το ότι συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου των μελών τους στις ΗΠΑ, καθώς και κάθε χρηματοοικονομική συναλλαγή μαζί τους επί ποινή κυρώσεων και ποινικών διώξεων, σημαίνει επίσης ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον τους.

Η ανακοίνωση του μέτρου ακολουθεί την επίσκεψη που έκανε δεξιός υποψήφιος για τη βραζιλιάνικη προεδρία, ο Φλάβιου Μπολσονάρου, στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακηρύξει τις δύο συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Τόσο η CV όσο και η PCC είχαν σχηματιστεί μέσα σε βραζιλιάνικες φυλακές.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου είναι ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Αυτός ο τελευταίος βρίσκεται στη φυλακή, έπειτα από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2023. Δημοσκοπήσεις θέλουν τον υποψήφιο της δεξιάς να οδεύει σε σκληρή μάχη με τον νυν πρόεδρο, τον κεντροαριστερό Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα–τον οποίο είχε υποδεχτεί δύο εβδομάδες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βραζιλίας είχε εκφράσει την αντίθεσή της στο να χαρακτηριστούν οι δύο συμμορίες τρομοκρατικές οργανώσεις, ακριβώς διότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην επικράτεια της γιγαντιαίας χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP