Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη (11/8) ότι χρησιμοποίησε πυραύλους για να αχρηστεύσει το σύστημα πηδαλιουχίας εμπορικού πλοίου υπό σημαία Παναμά, το οποίο αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να σταματήσει την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ελικόπτερο MH-60 του Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου «Vela Nova», πρόσθεσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Μέχρι τις 11 Αυγούστου, η CENTCOM έχει αλλάξει την πορεία 55 εμπορικών σκαφών που επιχειρούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, έχει ακινητοποιήσει 3 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και πραγματοποίησε νηοψία σε 2», ανέφερε η ανακοίνωση.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port. A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026

Είναι η τρίτη φορά που ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί βία για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Έκτοτε, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ανακατευθύνει 55 πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν.

Όταν τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά ο αποκλεισμός, την περίοδο μεταξύ των μέσων Απριλίου και των μέσων Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανοίξει πυρ εναντίον εννέα πλοίων και ανακατευθύνει περισσότερα από 140 άλλα.

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας»

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.

Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές, ανέφερε ο Ρεζαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.