Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι πραγματοποίησε επίθεση με βόμβες, τύπου GBU-72, 2,5 τόνων, σε βάσεις πυραύλων του Ιράν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.

«Πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η CENTCOM.

Ως λόγο της επίθεσης, ο αμερικανικός στρατός αναφέρει «οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία»

Τι είναι η βόμβα GBU-72

Η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator χρησιμοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021 και σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας τότε, «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι πιλότοι χαρακτήρισαν αυτά τα πυρομαχικά ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από το παρελθόν».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator είναι μία αμερικανική διατρητική βόμβα μαζικής ισχύος. Με βάρος που αγγίζει τους 2,5 τόνους, έχει σχεδιαστεί για να εξουδετερώνει εξαιρετικά βαθιά και ενισχυμένα υπόγεια καταφύγια.