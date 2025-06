Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

«Ολοκληρώσαμε την πολύ επιτυχημένη επίθεση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν», αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

«Όλα τα αεροσκάφη έχουν εξέλθει από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Ένα πλήρες φορτίο βομβών έπεσε στην κύρια τοποθεσία, στο Φορντό. Όλα τα αεροσκάφη επιστρέφουν με ασφάλεια», επισημαίνει ο Τραμπ.

Συγχαίροντας τις ένοπλες δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: «Συγχαρητήρια στους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές μας. Δεν υπάρχει άλλος στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό στο Ιράν καταστράφηκε, λίγη ώρα αφότου ανακοίνωσε πως αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

I will be giving an Address to the Nation at 10:00 P.M., at the White House, regarding our very successful military operation in Iran. This is an HISTORIC MOMENT FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, ISRAEL, AND THE WORLD. IRAN MUST NOW AGREE TO END THIS WAR. THANK YOU!

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όλον τον κόσμο. Το Ιράν πρέπει τώρα να συμφωνήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε πως στην επιχείρηση συμμετείχαν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν τη γιγαντιαία διατρητική βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator – ειδικά σχεδιασμένη για πλήγματα σε υπόγειους στόχους.

Σύμφωνα με το Fox News, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν στο Φορντό έξι βόμβες καταστροφής καταφυγίων και 30 πυραύλους Τόμαχοκ σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ προσέγγισαν διπλωματικά χθες, Σάββατο, το Ιράν για να πουν ότι τα πλήγματα είναι το μόνο που σχεδίασαν οι ΗΠΑ και ότι δεν σχεδιάζονται προσπάθειες για την ανατροπή του καθεστώτος, μετέδωσε το CBS News.

Δείτε LIVE εικόνα από Ισραήλ και Τεχεράνη:

Κάμερες από πόλεις του Ισραήλ (Τελ Αβίβ, Χάιφα, Χολόν και Ιερουσαλήμ), του Ιράν (Τεχεράνη, Ισφαχάν) καθώς και από τη Γάζα:

Ζωντανή μετάδοση από Al Jazeera (English):

Επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου: «Το Ισραήλ σας από σήμερα είναι πιο ασφαλές»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

«Το Ισραήλ σας από σήμερα είναι πιο ασφαλές», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Σήμερα ήταν μια καταπληκτική επιτυχία», δήλωσε σε σύντομη συνομιλία του με το Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Θα πρέπει να σταματήσουν και να κάνουν ειρήνη αμέσως, διαφορετικά θα πληγούν και πάλι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ιράν: Δεν υπάρχει κίνδυνος έκλυσης ραδιενέργειας

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν «μια εχθρική αεροπορική επίθεση» στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, καθώς και επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ.

Αξιωματούχος στο ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, τον οποίο επικαλέσθηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τις ΗΠΑ δεν περιέχουν υλικά που προκαλούν έκλυση ραδιενέργειας.

Η ιρανική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας διαβεβαίωσε νωρίς το πρωί πως δεν εντόπισε «καμιά ένδειξη μόλυνσης» από ραδιενέργεια στις τρεις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που επλήγησαν στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα σήμερα.

«Δεν έχει εντοπιστεί καμιά ένδειξη μόλυνσης. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις» στο Φορντό, στη Νατάνζ και στην Ισφαχάν, ανέφερε το εθνικό κέντρο του συστήματος πυρηνικής ασφάλειας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην ιρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας.

Ιράν: Κάθε στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον «θεμιτός στόχος»

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τη μετάφραση των Times of Israel.

Εν αναμονή της επίσημης αποτίμησης των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά πλήγματα στις τρεις τοποθεσίες.

Επιβεβαίωση από το Ιράν

Το Ιράν επιβεβαίωσε επίσημα την Αμερικάνικη επίθεση ανακοινώνοντας ότι μόνο ένα τμήμα του Φορντό καταστράφηκε από το τριπλό χτύπημα, ενώ ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν νεκροί.

Αναλυτικότερα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν σήμερα τα αεροπορικά πλήγματα που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

«Πριν από μερικές ώρες ένα τμήμα της πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό δέχθηκε επίθεση με εχθρικά αεροπορικά πλήγματα», δήλωσε ο Μορτεζά Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας της Κομ, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι αντιαεροπορικές άμυνες του Ισφαχάν και του Κασάν δραστηριοποιήθηκαν εναντίον εχθρικών στόχων και εκρήξεις ακούσθηκαν ταυτόχρονα», δήλωσε από την πλευρά του ο αρμόδιος για την ασφάλεια αναπληρωτής κυβερνήτης του Ισφαχάν στο πρακτορείο Fars.

Live update – Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις

07:57 Βίντεο: Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ

Iranian Ballistic missiles flying over Jerusalem

07:53 Πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ

Γιατροί και δυνάμεις ασφαλείας ανταποκρίνονται σε αναφορές για πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, εν μέσω της τελευταίας επίθεσης του Ιράν.

Οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε διάφορες περιοχές.

07:50 Βροχή οι ιρανικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ

Συναγερμοί σημαίνουν αδιάκοπα στο Ισραήλ. Οι πύραυλοι πέφτουν βροχή σε ισραηλινές πόλεις.

Non stop alerts. The missiles have been raining down on Israeli cities. I personally saw at least 10 missiles

07:45 Βίντεο με ιρανικό πύραυλο να χτυπάει αστική περιοχή στο Ισραήλ

Βίντεο που φέρεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπάει αστική περιοχή στο Ισραήλ κατά την τελευταία επίθεση του Ιράν.

Iranian missiles hit Israel.

07:34 Συναγερμός στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Αυτή τη στιγμή ηχούν σειρήνες στο Ισραήλ.

Σηματοδοτεί την πρώτη επίθεση με βαλλιστικό πυραύλο από το Ιράν εδώ και πάνω από μια ημέρα.

07:23 Αραγτσί: Η επίθεση των ΗΠΑ θα έχει αέναες συνέπειες

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τις αμερικανικές επιδρομές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχουν διαπράξει σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) επιτιθέμενες σε ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα γεγονότα σήμερα το πρωί είναι εξωφρενικά και θα έχουν αιώνιες συνέπειες. Κάθε μέλος του ΟΗΕ πρέπει να ανησυχήσει για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη, άνομη και εγκληματική συμπεριφορά».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «διατηρεί όλες τις επιλογές για να υπερασπιστεί την κυριαρχία, τα συμφέροντα και τον λαό του».

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations. The events this morning are outrageous and will have everlasting…

07:16 Το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του

Ο ισραηλινός εθνικός εναέριος χώρος έκλεισε μέχρι νεωτέρας «εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η ισραηλινή αερολιμενική αρχή, μετά τους αμερικανικούς νυκτερινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν.

«Ο εναέριος χώρος του κράτους του Ισραήλ έκλεισε εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αρχής, στην οποία διευκρινίζεται ότι «τα χερσαία σημεία διέλευσης [με την Αίγυπτο] και την Ιορδανία λειτουργούν κανονικά».

Το Ισραήλ είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του στις 13 Ιουνίου, μετά την επίθεσή του εναντίον του Ιράν με την οποία ξέσπασε ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και την Ισλαμική Δημοκρατία. Άνοιξε και πάλι την Παρασκευή για πτήσεις επαναπατρισμού Ισραηλινών που είχαν αποκλεισθεί στο εξωτερικό.

07:10 Axios:«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε πολλά χρόνια πίσω»

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, αλλά «αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε πολλά χρόνια πίσω», ανέφερε το Axios επικαλούμενο έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, εάν επιτευχθεί μια καλή συμφωνία με το Ιράν, θα είναι «το τέλος της ιστορίας» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φέρεται να είπε ο αξιωματούχος. Εάν δεν επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία και εάν το Ιράν προσπαθήσει να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, το Ισραήλ θα χτυπήσει ξανά, πρόσθεσε το Axios επικαλούμενο τον αξιωματούχο.

It is too early to know exactly what the results of the US strike in Iran are, but "what is certain is that Iran's nuclear program has been set back by years," Axios reported citing a senior Israeli official. Following the US strikes, if a good agreement is reached with Iran, it…

07:ο1 ΗΠΑ – Σούμερ: «Ο κίνδυνος ενός ευρύτερου, μακρύτερου και πιο καταστροφικού πολέμου έχει πλέον αυξηθεί δραματικά»

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, καλεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «δώσει στον αμερικανικό λαό και στο Κογκρέσο σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν απόψε και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια των Αμερικανών».

«Κανένας πρόεδρος δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει μονομερώς αυτό το έθνος σε κάτι τόσο επακόλουθο όσο ο πόλεμος με ακανόνιστες απειλές και χωρίς στρατηγική», λέει ο Σούμερ σε δήλωσή του μετά την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Η αντιμετώπιση της αδίστακτης τρομοκρατικής εκστρατείας, των πυρηνικών φιλοδοξιών και της περιφερειακής επιθετικότητας του Ιράν απαιτεί δύναμη, αποφασιστικότητα και στρατηγική σαφήνεια. Ο κίνδυνος ενός ευρύτερου, μακρύτερου και πιο καταστροφικού πολέμου έχει πλέον αυξηθεί δραματικά».

«Πρέπει να επιβάλουμε τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών και παροτρύνω τον Ηγέτη Thune να τον θέσει αμέσως στη Γερουσία. Ψηφίζω υπέρ του και παρακαλώ όλους τους Γερουσιαστές και από τις δύο πλευρές να τον ψηφίσουν», λέει, αναφερόμενος στη νομοθεσία που περιορίζει την εξουσία του προέδρου να υπογράφει μονομερώς παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

06: 07 Η Χαμάς καταδικάζει την «εγκληματική επίθεση» των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, καταδίκασε σήμερα την «εγκληματική επίθεση» των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

05: 38 Γκουτέρες: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτήν την επικίνδυνη ώρα, είναι κρίσιμο να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος χάους. Στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. Η μόνη διέξοδος είναι η διπλωματία. Η μόνη ελπίδα είναι η ειρήνη», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

05:18 Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε αξιωματικό του Ιράν αρμόδιο για τον «συντονισμό με τη Χαμάς»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης,

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή» απόφασή του να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, εκτιμώντας πως «θα αλλάξει την Ιστορία».

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή σας απόφαση να πλήξετε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με την τρομερή και δίκαιη ισχύ των ΗΠΑ θα αλλάξει την Ιστορία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Στο διάγγελμα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως αν δεν υπάρξει άμεσα ειρήνη τότε οι Αμερικανοί θα επανέλθουν γιατί υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι στο Ιράν που θα μπορούσαν να πληγούν

04:55 Ιράν: Κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον «θεμιτός στόχος»

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Εν αναμονή της επίσημης αποτίμησης των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά πλήγματα στις τρεις τοποθεσίες.

04:40: Το Ισραήλ αύξησε το επίπεδο του συναγερμού μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Εξάλλου το Ισραήλ αύξησε το επίπεδο του συναγερμού σε όλη την επικράτειά του, όπου δεν επιτρέπονται πλέον μέχρι νεωτέρας παρά μόνο οι αποκαλούμενες «απαραίτητες» δραστηριότητες μετά την αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

«Με την έγκριση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς και έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίσθηκε πως από σήμερα (Κυριακή) στις 03:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] όλες οι ζώνες της χώρας θα περάσουν από το επίπεδο της ‘μερικής’ ή ‘περιορισμένης δραστηριότητας’ σ’ αυτό της ‘απαραίτητης δραστηριότητας’», κάτι που περιλαμβάνει «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των συγκεντρώσεων και της δραστηριότητας στους χώρους εργασίας, εκτός από τους απαραίτητους τομείς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

02: 30 Εκρήξεις σε Ταμπρίζ και Τεχεράνη

00: 57 Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ

00: 45 Το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να περιμένει δύο εβδομάδες, ασκεί πιέσεις στην Ουάσινγκτον και εξετάζει μονομερή ανάληψη δράσης κατά του Φορντό

23:18 Ιράν: Ο αντιδραστήρας που έπληξε το Ισραήλ στο Αράκ εξυπηρετούσε ιατρικούς σκοπούς

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μοχαμάντ Εσλάμι δήλωσε ότι ο αντιδραστήρας του Αράκ, στο κεντρικό Ιράν, που έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης, ήταν αφιερωμένος στους τομείς της υγείας και της ιατρικής.

«Τα προϊόντα της εγκατάστασης του Αράκ χρησιμοποιούνται στους τομείς της υγείας και της ιατρικής. Εσείς στοχεύετε ένα κέντρο που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας για τα ραδιοφάρμακα», καταγγέλλει σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους και έναν «ημιτελή πυρηνικό αντιδραστήρα» στο Αράκ.

22:49: Ισραηλινές επιδρομές στο Μπαντάρ Αμπάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι πραγματοποιεί επιδρομές στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, του μεγάλου λιμανιού του Ιράν στα στενά του Χορμούζ.

Οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου είχαν επικεντρωθεί μέχρι σήμερα στις κεντρικές και τις δυτικές περιοχές της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός «πλήττει αυτήν την στιγμή τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και εγκατάσταση οπλικών συστημάτων (…) στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που σηματοδοτεί γεωγραφική επέκταση των εχθροπραξιών.

22:03: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «χτύπησε» τρία ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (21/6) ότι η πολεμική αεροπορία του χτύπησε τρία ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 στο κεντρικό Ιράν.

חיל-האוויר ממשיך במאמץ ההגנה האווירית: כך יורטו הבוקר כטב"מים מאיראן, על-ידי מטוסי הקרב של חיל-האוויר

«Επιπλέον, μαχητικά αεροσκάφη της IAF χτυπούν στρατιωτικές υποδομές στο κεντρικό Ιράν», προσθέτει η ενημέρωση.

21:45: Axios: Τραμπ και Ερντογάν προσπάθησαν να κανονίσουν συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αλλά δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον Χαμενεΐ

Μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προγραμματίσουν συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων απέτυχε να αποδώσει, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Axios.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγή με άμεση γνώση του θέματος, αναφέρει ότι ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν πως ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει στην Τουρκία για να συναντήσει τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εφόσον αυτό θα βοηθούσε στην επίτευξη συμφωνίας, ή εναλλακτικά να στείλει τον Αντιπρόεδρό του, JD Vance, και τον Ειδικό Απεσταλμένο Steve Witkoff.

Ο Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών του, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφεραν την πρόταση στον Πεζεσκιάν και στον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, οι οποίοι στη συνέχεια επιχείρησαν να λάβουν την έγκριση του Χαμενεΐ.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, καθώς παραμένει σε καθεστώς απόκρυψης λόγω φόβων για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας.

20:51: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ήχοι ισχυρών εκρήξεων ακούστηκαν στο κέντρο και στον βόρειο τομέα της Τεχεράνης κατά την ένατη ημέρα της σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Δεν είναι σαφές εάν οι εκρήξεις οφείλονται σε ισραηλινά πλήγματα ή σε πυρά των συστημάτων της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

20:30: Για ακόμη καταστροφικότερη απάντηση στην συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης προειδοποιεί ο ιρανός πρόεδρος

Το Ιράν θα δώσει «ακόμη καταστροφικότερη απάντηση» στην συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σήμερα, ένατη ημέρα της σύρραξης ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η απάντησή μας στην συνέχιση της επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι ακόμη καταστροφικότερη», δήλωσε ο ιρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετέδωσε τοπ πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατά το ίδιο τηλεφώνημα, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αρνηθεί να σταματήσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργασθούμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα των ειρηνικών πυρηνικών δραστηριοτήτων, ωστόσο δεν συμφωνούμε να περιορίσουμε στο μηδέν τις πυρηνικές μας δραστηριότητες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», προειδοποίησε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

18:40: Χούθι: Θα στοχεύσουμε αμερικανικά πλοία αν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Οι Χούθι της Υεμένης θα βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσινγκτον εμπλακεί στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των Χούθι της Υεμένης, Γιαχία Σαρί, επιβεβαιώνει ότι η Υεμένη θα βάλει στο στόχαστρο όλα τα αμερικανικά ναυτικά και εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το Bab Al-Mandab, αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν πόλεμο με το Ιράν.

«Oποιαδήποτε αμερικανική επίθεση και επιθετικότητα που υποστηρίζει τον ισραηλινό εχθρό κατά του Ιράν, με στόχο να επιτρέψει στον ισραηλινό εχθρό να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι σημαίνει κατάσχεση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας του έθνους μας, υποδούλωσή του, ταπείνωσή του, διαστρέβλωση της ταυτότητάς του, κατοχή των πατρίδων του, λεηλασία του πλούτου του και καθιέρωση ενός συστήματος επιτρεπόμενης αιματοχυσίας, τιμής, γης και ιερών τόπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι.

17:48: Τουρκία: Η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι ο μόνος τρόπος εξεύρεσης μιας λύσης στη διαμάχη με το Ισραήλ, είπε ο Ερντογάν στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αραγτσί

O Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης μιας λύσης στη διαμάχη με το Ισραήλ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αραγτσί στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην ίδια ανακοίνωση, το Γραφείο του τόνισε ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε την ετοιμότητα της χώρας του να παίξει ένα ρόλο εξυπηρέτησης της διαδικασίας και να βοηθήσει στη συνέχιση των πυρηνικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι: “Πρέπει να γίνουν βήματα το συντομότερο δυνατό για το άνοιγμα της διπλωματίας σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ηγετών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ”, πρόσθεσε το Προεδρικό Γραφείο της Τουρκίας.

17:27: Ιράν-Ισραήλ: Μη ρεαλιστικές είναι οι ευρωπαϊκές προτάσεις που κατατέθηκαν στη Γενεύη δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος

Οι συζητήσεις και οι προτάσεις των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Γενεύη είναι μη ρεαλιστικές και η επιμονή σε αυτές δεν θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μία συμφωνία, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters.

“Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το Ιράν θα εξετάσει τις ευρωπαϊκές προτάσεις στην Τεχεράνη και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στην επόμενη συνάντηση”, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο μηδενικός εμπλουτισμός δεν οδηγεί πουθενά, ενώ το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί για τις αμυντικές ικανότητές του, συμπεριλαμβανομένου και του πυραυλικού προγράμματος.

17:21: Προσωρινή μεταφορά στο εξωτερικό του Διπλωματικού Προσωπικού της Γερμανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη

Η Γερμανία μετέφερε προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της από την Τεχεράνη στο εξωτερικό, εξαιτίας της υπάρχουσας κατάστασης απειλών, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ οι Γερμανοί πολίτες που παραμένουν ακόμα στο Ιράν μπορούν να επικοινωνούν μέσα τηλεφώνου, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα τους συμβούλευε ως πιθανή επιλογή να εγκαταλείψουν τη χώρα οδικώς.

16:29: Αραγτσί: Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ βομβαρδιζόμαστε – Θα δεχτούμε μία λύση σαν εκείνη του 2015

«Είναι προφανές ότι δεν μπορoύμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ενώ ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της 51ης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ). Σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία λύση ανάλογη με εκείνη του 2015.

«Δυστυχώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε αυτή την επιθετικότητα από την αρχή. Το αρνήθηκαν. Λένε συνεχώς ότι δεν εμπλέκονται, αλλά από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι εμπλέκονται και τώρα, τα tweets και οι συνεντεύξεις του Προέδρου των ΗΠΑ δείχνουν ξεκάθαρα τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στο ζήτημα».

Ο Αραχτσί ανέφερε επίσης: «Δυστυχώς, ακούσαμε ότι και οι ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχουν σε αυτή την επιθετικότητα. Αυτό θα είναι μια πολύ ατυχής κατάσταση. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο για όλους».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι είναι αντίθετοι στη διπλωματία, δεν θέλουν να επιλυθεί το ζήτημα αυτό με ειρηνικό τρόπο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων όπως αυτή του 2015».

Υπενθύμισε δε ότι η συμφωνία του 2015 ήταν αποτέλεσμα διετών διαπραγματεύσεων και όταν «υπογράψαμε τη συμφωνία, όλος ο κόσμος το γιόρτασε».

15:12: Γαλλία: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και του Ιράν πρέπει να επιταχυνθούν δήλωσε ο Πρόεδρος Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και ότι συμφώνησαν για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ιράν, σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμά του.

“Απαιτώ: Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ ν’ αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξαρτάται από το ίδιο να παρέχει την οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι προθέσεις του είναι ειρηνικές”, ανέφερε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ένας τρόπος εξόδου από τον πόλεμο, αλλά και αποφυγής των μεγαλύτερων κινδύνων”.

15:02: Αυστρία: Οι πρεσβευτές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ανησυχούν για την ασφάλεια των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από την πολεμική κρίση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν

Οι πρεσβευτές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά στις χώρες τους, με δεδομένη την πολεμική κρίση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Κατάρ.

Οι πρεσβευτές προειδοποίησαν τον Γκρόσι στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, σχετικά με τις “επικίνδυνες συνέπειες” της στόχευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε μετά την αναφορά των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, την Πέμπτη, ότι έπληξαν την ρωσικής κατασκευής πυρηνική εγκατάσταση στο Μπουσέρ, ενώ αργότερα ανακοίνωση ότι το αναφερόμενο σχόλιο, έγινε από λάθος.

Το Μπουσέρ είναι το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν που λειτουργεί και βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου.

Οι πιθανές συνέπειες μιας επίθεσης κατά της αναφερόμενης πυρηνικής μονάδας -μόλυνση του αέρα και του ύδατος- αποτελούν εδώ και πολύ καιρό ανησυχίες για τις χώρες του Κόλπου.

14:05 Ο Αλί Χαμενεΐ έχει ορίσει τρείς διαδόχους του σε περίπτωση δολοφονίας του

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όρισε τρεις κληρικούς ως πιθανούς διαδόχους του, ενώ κρύβεται σε ένα καταφύγιο, καθώς αντιμετωπίζει απειλές δολοφονίας από το Ισραήλ στον συνεχιζόμενο πόλεμο, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Χαμενεΐ έχει επίσης αρχίσει να αναπληρώνει θέσεις Ανώτερων Διοικητών που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τα σχέδια.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, δεν είναι μεταξύ των τριών κληρικών που έχουν προταθεί για να γίνουν οι ανώτατοι ηγέτες.

13:55 Από χθες το βράδυ η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει καταρρίψει 40 ιρανικά drones

Από χθες το βράδυ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει καταρρίψει 40 ιρανικά drones, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Ένα από τα drones, σήμερα το πρωί, χτύπησε ένα σπίτι στο Μπέιτ Σεάν, ενώ ένα άλλο χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότο.

Οι IDF αναφέρουν ότι εξαιρουμένων των σημερινών επιθέσεων, έχουν αναχαιτίσει 470 drones που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ από τις 13 Ιουνίου, ποσοστό αναχαίτισης 99% των drones που αποτελούσαν απειλή.

Since last night, the Israeli Air Force has shot down 40 Iranian drones, the military says. One of the drones this morning hit a home in Beit She'an, while another struck an open area near a highway in the south. The military says it that excluding the attacks today, it has…

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 drones εναντίον του Ισραήλ από τις 13 Ιουνίου, αν και πολλά δεν τα κατάφεραν να φτάσουν ή αναχαιτίστηκαν από άλλες χώρες, όπως η Ιορδανία.

13:45 Ισραηλινός πύραυλος κατά στρατιωτικής βάσης στην Σιράζ του νότιου Ιράν

Ένας ισραηλινός πύραυλος στόχευσε Στρατιωτική Βάση στην πόλη Σιράζ του νότιου Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η επιδρομή δεν προκάλεσε θύματα.

13:30 Βίντεο: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν τις συνέπειες των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν του Ιράν.

Ένα πρώτο πλήγμα στις 13 Ιουνίου κατέστρεψε αρκετά κρίσιμα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων υποδομών μετατροπής ουρανίου και εργαστηρίων, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

The IDF releases footage showing the aftermath of its airstrikes on Iran's Isfahan nuclear facility. A first strike on Ishafan on June 13 destroyed several critical sections, including uranium conversion infrastructure and labs, according to the IDF. Strikes overnight were…

Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν ως στόχο να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σημείωσε ο στρατός.

13:10 Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν είχαν στόχο να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, τη νύχτα, πριν από τη διεξαγωγή ενός νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, είχαν στόχο να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί την επίλυση ζητημάτων μέσω της Διπλωματίας.

Μιλώντας στη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν παρότρυνε τις χώρες που έχουν επιρροή στο Ισραήλ να μην ακούσουν το “δηλητήριό του” και να επιδιώξουν μία λύση για να παλέψουν μέσω του διαλόγου, μην επιτρέποντας μία ευρύτερη πολεμική σύγκρουση.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.

Ο Ερντογάν κάλεσε επίσης, τις μουσουλμανικές χώρες ν’ αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή τιμωρητικών μέτρων κατά του Ισραήλ, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

12:50 «Το μαρτύριο είναι η υπερηφάνεια μας»

Με ένα βίντεο που ανέβηκε στην ημιεπίσημη σελίδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Χ, οι Ιρανοί αναφέρονται εμμέσως στους θανάτους υψηλόβαθμων στελεχών του καθεστώτος, μετά από ισραηλινά χτυπήματα. «Το μαρτύριο είναι η υπερηφάνεια μας», σχολιάζουν.

Martyrdom is our pride 🇮🇷

12:38 Συνελήφθη Αζέρος για κατασκοπεία σε βάσεις της Κύπρου – Φέρεται να είναι στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Στη σύλληψη ενός Αζέρου ως υπόπτου για κατασκοπεία και τρομοκρατία προχώρησε σήμερα (21/6) η Κυπριακή Αστυνομία, έπειτα από πληροφορία ότι διοργανώνει άμεσα τρομοκρατική επίθεση. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών, σε μία κεκλεισμένη των θυρών διαδικασία, λόγω της φύσης της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κυπριακά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος φέρεται να είναι στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Το 25% του πληθυσμού του Ιράν αποτελείται από Αζέρους. Αληθεύουν ή όχι οι κατηγορίες κατά του υπόπτου, η κίνηση αυτή φαίνεται να εμπλέκει Ελλάδα και Κύπρο στην πολεμική σύγκρουση, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων πλευρών για τις στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στις δύο χώρες αλλά και τους κινδύνους που αυτό το ενδιαφέρον εγκυμονεί.

12:26 Ιράν: 430 νεκροί και 3.500 τραυματίες

Τουλάχιστον 430 νεκροί και 3.500 τραυματίες στο Ιράν από την έναρξη των εκατέρωθεν πολεμικών πληγμάτων, μεταδίδουν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

12:23 Ένα ιρανικό drone χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή στην έρημο Νεγκέβ

Ένα ιρανικό drone χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Route 90, πριν από λίγο, σύμφωνα με τον στρατό, μετά από προσπάθειες αναχαίτισής του.

An Iranian drone struck an open area in the Negev Desert, near the Route 90 highway, a short while ago, the military says, after attempts to intercept it. Two more drones were shot down over the Arava area and near Eilat, the IDF adds.

12:17 Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας νεκρός μαζί με τη σύζυγό του

Ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Δρ. Seyed Isar Tabatabaei Qomsheh και η σύζυγός του, φέρονται να σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στο σπίτι τους.

12:05 Φιντάν: Το Ισραήλ παρασέρνει την περιοχή σε «ολοκληρωτική καταστροφή»

Μιλώντας σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να συμπαραταχθούν με το Ιράν κατά του Ισραήλ και δήλωσε ότι η περιοχή έχει «πρόβλημα με το Ισραήλ» μετά την επίθεσή του στη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Ο Φιντάν δήλωσε στους ομολόγους του από μουσουλμανικές χώρες ότι το Ισραήλ παρασέρνει την περιοχή σε «ολοκληρωτική καταστροφή», με τις επιθέσεις του στο Ιράν.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αποτρέψουν τον πόλεμο, από το να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız.

11:51 Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών: «Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να πάω σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όταν ο λαός μας βομβαρδίζεται, υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ»

Δηλώσεις σε δημοσιογράφους έκανε από την Κωνσταντινούπολη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της συνάντησης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İstanbul'da başladı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de katılıyor.

Στα βασικά σημεία των δηλώσεών του ανέφερε:

«Για να επιστρέψουμε στη διπλωματία, θα πρέπει να σταματήσει η επιθετικότητα. – Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να πάω σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όταν ο λαός μας βομβαρδίζεται, υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ. – Έχουμε καταλήξει, δυστυχώς, στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση από την αρχή. – Συνεχίζουν να λένε ότι δεν εμπλέκονται, αλλά έχουμε πολλές ενδείξεις ότι εμπλέκονται από την πρώτη μέρα. Και τώρα οι συνεντεύξεις του Αμερικανού Προέδρου είναι ξεκάθαρες, μιλάει για μια αμερικανική ηγεσία σε αυτό το ζήτημα. – Δυστυχώς, έχουμε ακούσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτή την επίθεση. Aυτό θα ήταν πολύ ατυχές και πολύ επικίνδυνο για όλους».

11:39 Ιράν: Δεν μειώσαμε τις εκτοξεύσεις πυραύλων λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Το Ιράν διαψεύδει τις εκτιμήσεις ότι μείωσε τις εκτοξεύσεις πυραύλων λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων, δήλωσε στο CNN ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, λέγοντας ότι η αλλαγή αντανακλά μια νέα στρατηγική που επικεντρώνεται στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.

11:28 Βίντεο: Ισραηλινό Apache καταδιώκει ιρανικό drone

Ισραηλινό ελικόπτερο Apache καταδιώκει ιρανικό drone Shahed-136 πάνω από το Ισραήλ.

Israeli Apache helicopter chasing Iranian Shahed-136 drone over Israel.

11:14 Κατάρριψη ιρανικών drones στην περιοχή Arava στο νότιο Ισραήλ

Δύο drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Arava στο νότιο Ισραήλ πριν από λίγο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό. Εν τω μεταξύ, ηχούν σειρήνες αυτή την ώρα μετά από μια νέα ύποπτη διείσδυση drones στην κοιλάδα Beit She’an.

11:02 Πτώση ιρανικού drone σε χωριό στο Ισραήλ

Ένα drone του Ιράν έπεσε στην Μπέιτ Σεάν, ενώ νωρίτερα ακούστηκαν και σειρήνες στην περιοχή.

Είναι το πρώτο ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προσκρούει σε κατοικημένη περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης στις 13 Ιουνίου, αναφέρει το Times of Israel.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Significant damage at the site of the Iranian drone impact in Beit She'an.

10:56 Βίντεο: Η στιγμή του χτυπήματος στο εν κινήσει όχημα του Behnam Shahriyari

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή του χτυπήματος στο εν κινήσει όχημα του ανώτερου αξιωματικού της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Behnam Shahriyari, δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force's Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran. Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order…

10:40 Βίντεο: Βομβαρδισμός στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν

Βίντεο που φέρεται να δείχνει την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν το πρωί του Σαββάτου, μετά το ισραηλινό πλήγμα.

תיעוד: כך נראה אזור מתקן הגרעין באספהאן הבוקר – אחרי התקיפה של צה"ל

10:31 Στην Κωνσταντινούπολη ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, στο πλαίσιο της διήμερης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Στη Σύνοδο, με θέμα «Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», ομιλία θα απευθύνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

10:20 Πούτιν: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο SkyNews Arabia πως η Ρωσία είχε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μετέδωσε σήμερα το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων RIA Novosti.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε, σύμφωνα με το Τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu, πως η Μόσχα αντιτίθεται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και στην προοπτική να αποκτήσει τέτοια όπλα το Ιράν.

Ωστόσο η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, πρόσθεσε ο Πούτιν και υπογράμμισε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

«Ο φετφάς στο Ιράν, που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα, έχει μεγάλη σημασία», πρόσθεσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν στην ανάπτυξη του μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματός του.

10:15 Νεκρός και δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και ο Behnam Shahriyari, ανώτερος αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε επίσης σε νυχτερινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Ιράν.

The commander of Iran's Quds Force arms transfer unit, Behnam Shahriari, was killed while traveling in western Iran, more than 1,000 kilometers from Israel's border, the Israel Defense Forces said Saturday in a post on its official X account. The IDF said Shahriari was…

Ο Shahriyari, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν επικεφαλής της Μονάδας 190 της Δύναμης Κουντς και υπεύθυνος για τη μυστική μεταφορά όπλων στη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Χούθι.

Οι IDF λένε ότι έγινε στόχος της επίθεσης ενώ οδηγούσε με αυτοκίνητο, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

10:10 Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως στη διάρκεια της νύκτας έπληξαν θέση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στην περιφέρεια της Νακούρα στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση αυτή χρησιμοποιούνταν από τη ‘Δύναμη Ραντουάν’ της Χεζμπολάχ για να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι έλαβαν πληροφορίες γι’ αυτή τη θέση «κυρίως ανακρίνοντας ένα τρομοκράτη της Χεζμπολάχ».

Τη νύκτα, ο ισραηλινός στρατός είχε επίσης ανακοινώσει πως έπληξε ένα «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στο νότιο Λίβανο, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Χθες, Παρασκευή, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει το σιιτικό λιβανικό κίνημα «συμβουλεύοντάς» το να αποφύγει να επέμβει στον πόλεμο με το Ιράν.

10:03 Βίντεο των IDF για τους λόγους της επίθεσης στο Ιράν

Με βίντεο που δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) στο Χ, εξηγούν τους λόγους για τους οποίους το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν. «Διοικούμενο από ένα εξτρεμιστικό καθεστώς, το Ιράν απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια με τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και την επιθυμία του για περιφερειακή κυριαρχία. Πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Ruled by an extremist regime, Iran threatens global security with its nuclear ambitions and desire for regional domination. They must be stopped.

09:50 Αδύνατη η πρόσβαση στο ίντερνετ για όλη την επικράτεια του Ιράν

Από τις 18 Ιουνίου, είναι αδύνατη η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την επικράτεια του Ιράν, σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde. Οι διακοπές και τα προβλήματα σύνδεσης ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα των επιθέσεων, όμως από τις 18/6 η αδυναμία πρόσβασης για τους πολίτες έγινε απόλυτη, πιθανόν ως προληπτικό μέτρο της ιρανικής κυβέρνησης .

09:34 Συλλήψεις «συνεργατών του Ισραήλ» και στη Μπουσέρ

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα στη νότια επαρχία Μπουσέρ με την κατηγορία της υποστήριξης του Ισραήλ και της διατάραξης της δημόσιας τάξης, δήλωσε το Σάββατο ο διοικητής της επαρχιακής αστυνομίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τη μονάδα πληροφοριών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου του Ιράν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

09:20 Κατζ: Σκοτώσαμε διοικητή του IRGC που χρηματοδότησε τη Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου

Ο Σαΐντ Ιζάντι, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Διεύθυνσης της Δύναμης Κοντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ.

#BREAKING: Saeed Izadi, commander of the Palestine Corps within Iran's Quds Force, was killed in a strike on an apartment in Qom, Israeli Defense Minister Israel Katz said Saturday. Katz said Izadi was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 attack, and…

Ο Κατζ ανέφερε ότι ο Ιζάντι «χρηματοδότησε και εξόπλισε τη Χαμάς πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» ενώ υποστήριξε ότι είναι τεράστια επιτυχία για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Η Δύναμη Κοντς δημιούργησε ένα δίκτυο Αράβων συμμάχων γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης, εγκαθιστώντας τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 1982 και υποστηρίζοντας τη μαχητική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Saeed Izadi, commander of the Palestinian Corps in Iran's Quds Force, was eliminated in an apartment in the city of Qom

Όμως το δίκτυο αυτό υπέστη τα δύο τελευταία χρόνια μεγάλα πλήγματα, καθώς ισραηλινές επιθέσεις έπειτα από εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ εξασθένησαν τόσο την παλαιστινιακή οργάνωση όσο και τη Χεζμπολάχ.

Σε βάρος του Ιζαντί είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για τις σχέσεις του με τη Χαμάς και την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που είχε επίσης πάρει μέρος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

09:14 Εκατέρωθεν επιθέσεις τα ξημερώματα

Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν νέες επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μια ημέρα αφού η Τεχράνη δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό πρόγραμμά της όσο δέχεται επίθεση και η Ευρώπη προσπάθησε να κρατήσει ζωντανές τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, όμως δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε κτίριο στην πόλη Κομ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σκοτωθεί ένας 16χρονος ενώ δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

An Israeli airstrike hit an apartment building in the central Iranian city of Qom early Saturday, a video released by Iranian state media purportedly shows.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Λίγο μετά τις 2:30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν για μια ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε τμήματα του κεντρικού Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αναχαιτίσεις ήταν ορατές στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, με εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή καθώς τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε λειτουργία.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Magen David Adom. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ιράν εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για πλήγματα από τους πυραύλους αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα στο Ισραήλ.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν μια φωτιά στη στέγη ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίσθηκε.

Emergency crews are on the scene of a fire on the roof of a building in Tel Aviv, likely caused by the last missile barrage from Iran.

09:05 Βίντεο: Η ισραηλινή επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν

Βίντεο με τα αποτελέσματα από την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ στο Ισφαχάν, δημοσίευσε η επίσημη σελίδα της Μοσάντ στο Χ.

The IDF attacked the nuclear facility in Isfahan

08:50 Οι εκτιμήσεις των ΗΠΑ: Κατασκευάζει τελικά το Ιράν πυρηνικό όπλο;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι η Διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ έκανε λάθος όταν είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος από την επικεφαλής τους, ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, μιλώντας με δημοσιογράφους σε αεροδρόμιο στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.«Κάνει λάθος», είπε ο Τραμπ.

Το Μάρτιο, η Γκάμπαρντ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι η κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζει να πιστεύει ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει ένα πυρηνικό όπλο. «Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζει να εκτιμά ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

Χθες, Παρασκευή, η Γκάμπαρντ έγραψε σε ανάρτησή της στο X: «Η Αμερική έχει πληροφορίες ότι το Ιράν βρίσκεται στο σημείο να μπορεί να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο μέσα σε διάστημα εβδομάδων έως μηνών, αν αποφασίσουν να ολοκληρώσουν τη συναρμολόγηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και συμφωνώ».

Η ίδια δήλωσε πως τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την κατάθεσή της του Μαρτίου «εκτός περιεχομένου» και προσπαθούν να «κατασκευάσουν διαίρεση».

Διαβάστε περισσότερα

08:30 Δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την ανατολική Μεσόγειο

Πενήντα δύο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την ανατολική Μεσόγειο προς τη Μέση Ανατολή μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης.



Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 που πέρασαν από το αεροδρόμιο των Χανίων, στο ελληνικό νησί της Κρήτης – μια οκταπλάσια αύξηση του ρυθμού αφίξεων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του Ιουνίου.

Η αστυνομία της ιρανικής επαρχίας της Κομ ανακοίνωσε σήμερα ότι 22 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για «κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ», έχουν συλληφθεί μέσα σε οκτώ ημέρες πολέμου με το Ισραήλ, μετέδωσε επίσης το Fars.

Μετά τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στις 13 Ιουνίου, «22 άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα ότι συνδέονται με τις υπηρεσίες κατασκοπείας του σιωνιστικού καθεστώτος και ότι διαταράσσουν την κοινή γνώμη», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας της εν λόγω επαρχίας στο κεντρικό Ιράν.

08:01 Χτυπήθηκε η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν

Η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν στοχοθετήθηκε από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει διαρροή επικίνδυνων υλικών.

05:10. Δύο νεκροί στο Κομ του Ιράν σύμφωνα με ιρανικά μέσα

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη Κομ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο άλλος ήταν ήταν ένας 16χρονος, σύμφωνα με δήλωση του Μορτέζα Χεϊντάρι, εκπροσώπου της επαρχιακής διοίκησης του Κομ, σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιερή πόλη Κομ βρίσκεται κοντά στο υπόγειο πυρηνικό εργοστάσιο Φορντό του Ιράν.

04:10. Βίντεο με εκρήξεις στις επαρχίες Ισφαχάν και Τεχεράνη

Aναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύτηκαν από τη μονάδα Sanad του Al Jazeera δείχνουν εκρήξεις στον ουρανό πάνω από τις κεντρικές επαρχίες του Ισφαχάν και της Τεχεράνης στο Ιράν.

ساعت 3:20 دقیقه شب صدای پیوسته پدافند نجف اباد میاد صداهای عجیب میاد.#چرک‌نویس

Όπως ανέφερε νωρίτερα το ίδιο μέσο, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων στο κεντρικό Ιράν.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το αμυντικό σύστημα της πόλης Najafabad να ανταποκρίνεται στα πλήγματα. Άλλες αναρτήσεις έδειχναν εκρήξεις πάνω από το Μαλάρντ στην επαρχία της Τεχεράνης.

02:45. Σειρήνες ήχησαν πριν λίγα λεπτά στο Ισραήλ

Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ καθώς πύραυλοι από το Ιράν στόχευσαν την περιοχή. Ήχοι έκρηξης έχουν αναφερθεί στην περιοχή, αν και δεν είναι σαφές αν η αιτία είναι αναχαιτίσεις ή πτώσεις πυραύλων στο έδαφος.

Μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν αργότερα ότι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία όλοι οι πύραυλοι – πέντε έως δέκα, σύμφωνα με τους Times of Israel – ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Αναφέρθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο κεντρικό Ισραήλ, μάλλον ως αποτέλεσμα χτυπήματος από τμήματα πυραύλου μετά από αναχαίτιση.

אזעקות הופעלו במרכז הארץ, כ-5 שיגורים זוהו מאיראן: שריפה פרצה על גג מבנה בגוש דן כתוצאה מרסיסי ירוט, לא דווח על נפגעים

23:14: Τραμπ για πόλεμο Ισραήλ – Ιράν: «Δύσκολο να υπάρξει άμεσα κατάπαυση πυρός»

22:56: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Μερτς για τη Μέση Ανατολή

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας, συζήτησαν την σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποφευχθεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης», ενώ ενημέρωσαν ο ένας τον άλλον για τις σχετικές διπλωματικές προσπάθειές τους και συμφώνησαν σε «στενό συντονισμό».

Συμφώνησαν επίσης ότι «είναι απαραίτητη μια κατάπαυση του πυρός στην Γάζα σύντομα», καθώς και ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για μια επιτυχή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα.

22:55: Επαναπατρισμός Γερμανών από το Ισραήλ με ειδικές πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας

Η γερμανική πολεμική αεροπορία προχώρησε σήμερα στον επαναπατρισμό Γερμανών απευθείας από το Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της «διπλωματικής απομάκρυνσης», καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός.

Σύμφωνα με το υπουργείο ‘Αμυνας, σε δύο αεροσκάφη Airbus A400M, τα οποία είχαν απογειωθεί νωρίτερα σήμερα από την βάση στο Βούνστορφ κοντά στο Ανόβερο, επιβαίνουν 64 άτομα, κυρίως οικογένειες με παιδιά. Η άφιξή τους στην Γερμανία αναμένεται αργότερα απόψε.

Λόγω της κατάστασης στην περιοχή, το υπουργείο ‘Αμυνας εξήγησε ότι δόθηκε ειδική άδεια και οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε στενό συντονισμό με τις ισραηλινές αρχές, ενώ αφορούσαν «κυρίως οικογένειες με παιδιά και ευάλωτα άτομα».

Την ίδια ώρα προγραμματίζεται για αύριο μία ακόμη ειδική πτήση με ναυλωμένο αεροσκάφος και χωρίς ανάμιξη της πολεμικής αεροπορίας για τον επαναπατρισμό Γερμανών από την Ιορδανία, όπου οι ενδιαφερόμενοι φθάνουν οδικώς από το Ισραήλ. Ήδη, χθες και προχθές, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο τέτοιες πτήσεις, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 345 άτομα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στον κατάλογο των Γερμανών που βρίσκονται στο Ισραήλ έχουν έως τώρα εγγραφεί περισσότερα από 4.000 άτομα, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος.

02:30 Ένταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη σύγκρουση Ισραήλ Ιράν

Έντονη ήταν η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου εξετάστηκε η κλιμακούμενη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, με εκατέρωθεν βαριές κατηγορίες, προειδοποιήσεις, εκκλήσεις για επιστροφή στη διπλωματία και διαμετρικά αντίθετες αφηγήσεις περί διεθνούς δικαίου, πυρηνικής απειλής και ευθύνης.

Ισραήλ: «Δεν απολογούμαστε. Σώζουμε τον κόσμο από το πυρηνικό Ιράν»

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ντάνι Ντανόν αντέδρασε δυναμικά στις ιρανικές κατηγορίες. «Πώς τολμά ένας εκπρόσωπος ενός καθεστώτος που χρηματοδοτεί και οργανώνει την τρομοκρατία να ζητά συμπόνια από το Συμβούλιο; Είστε σαν λύκος μεταμφιεσμένος σε διπλωμάτη», τόνισε.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι «ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά “αυτοσυγκράτηση”, το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους σε νοσοκομεία. Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Υπερασπιζόμενος την επιχείρηση «Rising Lion», τόνισε ότι «Κάθε στόχος που εξουδετερώθηκε ήταν στρατιωτικός και κάθε επίθεση διεξήχθη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν απολογούμαστε ούτε για την καταστροφή πυραυλικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, ούτε για τη διάσωση του κόσμου».

Τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο του Ισραήλ είναι όλων όσοι πιστεύουν σε έναν ελεύθερο κόσμο».

Ιράν: «Εσκεμμένα εγκλήματα πολέμου – Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο»

Ο Ιρανός Πρέσβης Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατήγγειλε τα ισραηλινά πλήγματα ως «εσκεμμένα εγκλήματα πολέμου, κρατική τρομοκρατία και βαρβαρότητα», τονίζοντας ότι στοχοποιήθηκαν νοσοκομεία, η Ερυθρά Ημισέληνος, δημοσιογράφοι και άμαχοι.

«Πολλοί πέθαναν στον ύπνο τους. Αυτά τα παιδιά σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους», τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό επιτήρηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επέκρινε τη «σιωπή» του ΔΟΑΕ και κατήγγειλε εμπλοκή των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κατοχικό και τρομοκρατικό καθεστώς» με «μακρύ και σκοτεινό ιστορικό παράνομων χρήσεων βίας, παραβιάσεων διεθνών κανόνων, δολοφονιών και πυρηνικής μυστικότητας».

Καλώντας το Συμβούλιο να ενεργήσει δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη, ο κ. Ιραβανί ζήτησε δεσμευτικά μέτρα για τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας και «σαφή καταδίκη της παραβίασης της ιρανικής κυριαρχίας».

«Η αποτυχία του Συμβουλίου να αντιδράσει θα συνιστά σοβαρή προδοσία των αρχών του ΟΗΕ» ανέφερε.

Ηνωμένο Βασίλειο: «Η διπλωματική λύση δεν είναι εκτός εμβέλειας»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου πρέσβης Μπάρμπαρα Γούντγουορντ χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη στιγμή για ολόκληρη την περιοχή» και προειδοποίησε ότι «περαιτέρω κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός». Ενώ εξέφρασε στήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ «να προστατεύει την ασφάλεια του», κάλεσε σε επιστροφή στη διπλωματία, επισημαίνοντας ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ρόλου του ΔΟΑΕ και των συνομιλιών στη Γενεύη. «Μια διπλωματική λύση είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Ακόμη και τώρα δεν είναι εκτός εμβέλειας» ανέφερε.

Η κ. Γούντγουορντ επισήμανε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε ούτε συμμετέχει στα ισραηλινά πλήγματα. Έχουμε αναπτύξει δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών, στην περιοχή αποκλειστικά για αμυντικούς και προληπτικούς λόγους».

Σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Βρετανίδα πρέσβης εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον εμπλουτισμό ουρανίου από την Τεχεράνη. «Το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού 60% του Ιράν δεν έχει καμία αξιόπιστη ειρηνική χρήση», σημείωσε.

Ηνωμένες Πολιτείες: «To Iράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες»

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ πρέσβης Ντόροθι Σέι κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «εδώ και καιρό αποτελεί συνεχή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια» και υπογράμμισε ότι το Ιράν «έχει ό,τι χρειάζεται για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, μένει μόνο η απόφαση του Ανώτατου Ηγέτη».

Καταδίκασε ιρανικές επιθέσεις κατά νοσοκομείων, της Χάιφα, και προηγούμενες επιθέσεις μέσω Χεζμπολάχ και Χούθι, λέγοντας «αρκετά πια».

Η ιρανική κυβέρνηση, ανέφερε, έχει επανειλημμένα ζητήσει την καταστροφή του Ισραήλ και τον «θάνατο της Αμερικής».

Αν και τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στα ισραηλινά πλήγματα, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον «εξακολουθεί να στηρίζει το Ισραήλ και τις ενέργειες του κατά των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν».

Προέτρεψε επίσης την Τεχεράνη να «εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες ώστε να σταματήσει η καταστροφή και να επιλέξει, αντ’ αυτής, την ευημερία για τον λαό της».

Κίνα: «Η χρήση βίας θα οδηγήσει σε καταστροφή – απαιτείται άμεση κατάπαυση πυρός»

Ο Κινέζος Μόνιμος Αντιπρόσωπος κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση κινδυνεύει «να σύρει την περιοχή σε άγνωστη άβυσσο». Καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα, τονίζοντας ότι «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα». Κάλεσε όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες ειρήνης. «Η επικοινωνία είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη», τόνισε.

Ελλάδα: «Ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση»

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια.

Εξέφρασε την ανησυχία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τόνισε την ανάγκη διατήρησης του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ο κ. Σέκερης προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ή ακόμα χειρότερα μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή επαναλαμβάνοντας επίσης την έκκληση του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ να συσπειρωθεί πίσω από τη διπλωματία που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη.

Χαιρέτισε επίσης τις σημερινές συνομιλίες των Ε3/ΕΕ-Ιράν στη Γενεύη και τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε θετική έκβαση.

00:40 Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μπορεί να εμπλακούν στον πόλεμο πριν από τη λήξη της συμφωνίας των δύο εβδομάδων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 20/6, ότι η προθεσμία δύο εβδομάδων που δόθηκε την Πέμπτη στην Τεχεράνη αφορούσε το «ανώτατο όριο», διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να αποφασίσει για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πριν από τη λήξη της.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, υποβάθμισε τον ρόλο της Ευρώπης στις συνομιλίες με το Ιράν, με τον ίδιο να αναφέρει σε δημοσιογράφους, ότι η Τεχεράνη θέλει να μιλήσει με τις ΗΠΑ και πως οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τη λήξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν με τους Ευρωπαίους υπουργούς, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη, αλλά με εμάς».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, ότι είναι δύσκολο να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα μοιράζεται ιδέες με το Ισραήλ και το Ιράν σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της αιματοχυσίας, τις οποίες δεν προσδιόρισε και σημείωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει διπλωματική λύση στην κρίση.

Σε ομιλία του στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγία Πετρούπολης, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τους «ισραηλινούς και ιρανούς φίλους μας» και ότι οι προτάσεις της Μόσχας συζητούνται επί του παρόντος.

Νωρίτερα σήμερα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας με τον Ιρανό ομόλογό τους στη Γενεύη, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:15.

Σύμφωνα με το BBC, στις διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας, Βρετανίας και Γαλλίας με τον Ιρανό ομόλογό τους, μεταφέρθηκε το μήνυμα στο Ιράν, ότι θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Τη συγκεκριμένη πρόταση οι Ιρανοί την έχουν επανειλημμένα απορρίψει, ως κόκκινη γραμμή που παραβιάζει το δικαίωμά του σε ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι και οι ομόλογοι της Γερμανίας, της Γαλλίας και της ΕΕ μίλησαν στον Τύπο μετά την συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρταγτσί στη Γενεύη, μετέδωσε το βρετανικό ΜΜΕ.

«Οι συζητήσεις που είχαμε με το Ιράν είναι ότι η περιφερειακή κλιμάκωση δεν ωφελεί κανέναν», είπε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κρατήσουμε τις συζητήσεις με τον ΟΗΕ ανοιχτές».

Ο Λάμι δήλωσε: «Ήμασταν ξεκάθαροι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η ομάδα Ε3 (σ.σ Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο) και η Ευρώπη έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν και παροτρύνουμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην δούμε περιφερειακή κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρότ μίλησε, επιμένοντας ότι η διπλωματική πρωτοβουλία θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για τις διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συζητήσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε με τη σειρά του:

«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ειρηνικό και βρισκόταν πάντα υπό τις εγγυήσεις και την παρακολούθηση του ΙΑΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας). Ως εκ τούτου, οι ένοπλες επιθέσεις κατά των διασφαλισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων από ένα καθεστώς που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συνθήκη για τα όπλα μαζικής καταστροφής είναι σοβαρό έγκλημα και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Αραγτσί εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για την αποτυχία των χωρών Ε3 (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία) και της ΕΕ να καταδικάσουν τις επιθέσεις αυτές.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει και πάλι τη διπλωματία μόλις σταματήσει η επίθεση και ο επιτιθέμενος λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν», δήλωσε ο Araghchi.

«Από αυτή την άποψη, κατέστησα απολύτως σαφές ότι οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

«Υποστηρίζουμε τη συνέχιση των συζητήσεων με την Ε3 και την ΕΕ και εκφράσαμε την ετοιμότητά μας να συναντηθούμε ξανά στο εγγύς μέλλον», σημείωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Αρχικά, ο Αραγτσί είχε δηλώσει πως δε θα μιλήσει με τις ΗΠΑ καθώς είναι «εταίρος των Ισραηλινών στο έγκλημα κατά του Ιράν».

Ωστόσο, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Μπαρό, εν όψει της συνάντησης με τον Αραγτσί, είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Νωρίτερα, και ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι είναι σε πλήρη εξέλιξη, μια αχτίδα φωτός για διπλωματική διευθέτηση διαφάνηκε στη Γενεύη.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την πρόθεση της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων της να καταθέσουν σήμερα στη Γενεύη μια συγκροτημένη διπλωματική πρόταση προς το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λε Μπουρζέ, λίγο έξω από το Παρίσι, ο Μακρόν τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαλόγου με την Τεχεράνη, με στόχο την αποτροπή γενικευμένης ανάφλεξης και τη σταθεροποίηση της περιοχής.

22:53: Ελβετία: Οι Ευρωπαίοι προτρέπουν την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί, το Ιράν θέλει να σταματήσουν οι επιθέσεις

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία προέτρεψαν σήμερα το Ιράν να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό “χωρίς να περιμένει να τελειώσει η σύγκρουση” για να επιλυθεί το ακανθώδες θέμα του πυρηνικού του προγράμματος, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο επί του παρόντος, η Τεχεράνη επιμένει στις θέσεις της, απαιτώντας εκ των προτέρων να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, Γιόχαν Βάντεφουλ, Ζαν Νοέλ Μπαρό, Ντέιβιντ Λάμι, και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, άρχισαν σήμερα συνομιλίες στη Γενεύη με τον Ιρανό ομόλογό τους Αμπάς Αραγτσί, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

“Το θετικό αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι φεύγουμε από την αίθουσα με την αίσθηση ότι το Ιράν είναι ουσιαστικά έτοιμο να συνεχίσει τις συνομιλίες για όλα τα σημαντικά θέματα για εμάς, τους Ευρωπαίους”, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι είναι “πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Ιράν”.

“Προτρέπουμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες”, πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν μπορεί να υπάρξει “οριστική λύση μέσω της στρατιωτικής οδού στο πρόβλημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος”.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν αρχίσει αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, οι οποίοι διακόπηκαν απότομα στις 13 Ιουνίου, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν, στοχεύοντας το πυρηνικό του πρόγραμμα, και πυροδοτώντας την απάντηση του Ιράν.

Έκτοτε, μαίνονται τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων κατά του ισραηλινού εδάφους.

“Καλέσαμε τον Ιρανό υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο των διαπραγματεύσεων με όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να περιμένει να σταματήσουν οι επιθέσεις, κάτι το οποίο επίσης επιθυμούμε πολύ”, τόνισε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Ο Ιρανός ομόλογός του απάντησε αμέσως ότι το Ιράν είναι έτοιμο να “εξετάσει” τη διπλωματική οδό “μόλις σταματήσει η επιθετικότητα” του Ισραήλ.

“Είμαστε υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών με την E3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία σ.σ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση”, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής της γαλλικής, της βρετανικής, της γερμανικής και της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην ελβετική πόλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Ισραήλ δήλωσε ότι πρέπει να προετοιμαστεί για μια “παρατεταμένη εκστρατεία” εναντίον του Ιράν.

“Ξεκινήσαμε την πλέον περίπλοκη εκστρατεία στην ιστορία μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη εκστρατεία”, δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους “πολίτες του Ισραήλ”.

“Παρά τις σημαντικές προόδους, δύσκολες ημέρες μας περιμένουν. Προετοιμαζόμαστε για πολλά ενδεχόμενα”.

“Ο Ιρανός υπουργός εξέφρασε την προθυμία να συνεχίσει τις συζητήσεις που άρχισαν σήμερα”, δήλωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου. “Δήλωσε επίσης πρόθυμος να αφήσει τους Ευρωπαίους να διευκολύνουν τις συνομιλίες με άλλες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών”.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι οι Ευρωπαίοι επρόκειτο να παρουσιάσουν μια “πλήρη διαπραγματευτική πρόταση”, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.

21:38: Ελβετία: Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει τη διπλωματική οδό “μόλις σταματήσει η επιθετικότητα” του Ισραήλ

Το Ιράν είναι έτοιμο να “εξετάσει” την επιστροφή στη διπλωματία “μόλις σταματήσει η επιθετικότητα” του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής διαπραγματευτής για το ιρανικό πυρηνικό προγραμμα Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους στη Γενεύη.

“Είμαστε υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών με την E3 (Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία σ.σ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση”, και θα είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε ξανά στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής της γαλλικής, της βρετανικής, της γερμανικής και της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην ελβετική πόλη.

21:18: Ιράν: Βρετανία, Ιρλανδία, Ελβετία και αρκετές ακόμη χώρες αποσύρουν το διπλωματικό τους προσωπικό από την Ισλαμική Δημοκρατία

Η Βρετανία, η Ιρλανδία και αρκετές ακόμη χώρες, εκ των οποίων η Ελβετία, η οποία εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι απέσυραν το διπλωματικό τους προσωπικό που υπηρετούσε στη χώρα αυτή λόγω του πολέμου με το Ισραήλ.

“Λόγω της παρούσας κατάστασης ασφαλείας, λάβαμε προληπτικά το μέτρο να αποσύρουμε προσωρινά από το Ιράν τους Βρετανούς υπαλλήλους της πρεσβείας μας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως”, δήλωσε το Φόρεϊν Όφις σε ανακοίνωση.

“Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη την προστασία του προσωπικού μας και των Βρετανών πολιτών, και έχουμε εδώ και καιρό συστήσει την αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Ιράν”, προσθέτει το υπουργείο.

H Ιρλανδία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα μεταφέρει προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της από την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις.

“Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης, έπειτα από διαβούλευση με τους αξιωματούχους μου και σε στενή διαβούλευση και συντονισμό με τους εταίρους της ΕΕ, αποφάσισα να μεταφέρω προσωρινά το προσωπικό μας από την Τεχεράνη. Έχουν γίνει οι διευθετήσεις για να συνεχιστούν οι εργασίες της πρεσβείας από το Δουβλίνο, δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Λίγο νωρίτερα, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι κλείνει “προσωρινά” την πρεσβεία της στην Τεχεράνη αλλά συνεχίζει να εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν.

“Το εκπατρισμένο προσωπικό έφυγε από το ιρανικό έδαφος και είναι ασφαλές”, δήλωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πέντε μέλη του εκπατρισμένου προσωπικού και οι άνθρωποι που τα συνοδεύουν έφυγαν ήδη από το Ιράν για το Τουρκμενιστάν στις 17 Ιουνίου.

Το υπόλοιπο προσωπικό, 7 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβευτή Ναντίν Ολιβιέρι Λοζάνο, έφυγε από το Ιράν οδικώς και αφίχθη στο Αζερμπαϊτζάν.

Το ελβετικό υπουργείο “παραμένει σε στενή επαφή” με το τοπικό προσωπικό που, για λόγους ασφαλείας, δεν μεταβαίνει στα γραφεία της πρεσβείας.

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν διπλωματικές ή προξενικές σχέσεις, η Ελβετία μέσω της πρεσβείας της στην Τεχεράνη, εκπροσωπεί επίσημα τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν από το 1980, στο πλαίσιο των “καλών της υπηρεσιών”.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε τη λειτουργία της πρεσβείας της στην Τεχεράνη και έδωσε εντολή στο διπλωματικό προσωπικό και τις οικογένειές τους να φύγουν από το Ιράν.

“Δεν είναι μια απόφαση που πήραμε εύκολα. Είναι μια απόφαση που βασίζεται στην επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στο Ιράν”, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αδελαΐδα.

Η κυβέρνηση συνέστησε σε όλους τους Αυστραλούς να φύγουν από το Ιράν εάν μπορούν με πλήρη ασφάλεια να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σύμφωνα με την υπουργό, περίπου 2.000 Αυστραλοί και μέλη των οικογενειών τους θέλουν να φύγουν από το Ιράν. Επίσης, 1.200 Αυστραλοί πολίτες βρίσκονται στο Ισραήλ.

Η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Νέα Ζηλανδία επίσης έκλεισαν προσωρινά τις διπλωματικές τους αποστολές στο Ιράν.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί το Ιράν ότι ήταν έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά του άσπονδου εχθρού του πριν από μια εβδομάδα προκαλώντας φονικές ανταλλαγές πυρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σε “δύο εβδομάδες” θα αποφασίσει για μια ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στο πλευρό του Ισραή