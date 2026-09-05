Σε μια νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης προχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στις 5 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), τα πλήγματα αυτά αποτέλεσαν την άμεση απάντηση της Ουάσινγκτον στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Όπως έγινε γνωστό, οι ιρανικοί πύραυλοι είχαν ως στόχο ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό που εκτελούσαν περιπολία στα ύδατα της ευρύτερης περιοχής. Τα δύο πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατάφεραν να αποφύγουν με επιτυχία τα πλήγματα, χωρίς να καταγραφεί ο παραμικρός τραυματισμός μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ. Η CENTCOM καταδίκασε έντονα τις ενέργειες της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις ως «απρόκλητες».

Καταστροφή και αχρήστευση ιρανικών δεξαμενόπλοιων

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν οριστικά εκτός λειτουργίας δύο πλοία: το δεξαμενόπλοιο M/T Downy, που έπλεε ανοιχτά της νήσου Χαργκ, και το M/T Stark 1, στην περιοχή του Τζασκ.

Ακόμη πιο δραστική ήταν η επέμβαση στο M/T Kylo (γνωστό και ως «Noxen») στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, είχε δοθεί προηγουμένως ρητή εντολή στο πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, προτού αυτό χτυπηθεί σε καίρια σημεία ώστε να καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του.

«Αν χτυπήσετε δύο πλοία, βγάζουμε εκτός μάχης τρία»

Το στίγμα της αμερικανικής τακτικής έδωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο Διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος διεμήνυσε: «Αν χτυπήσετε δύο δικά μας πλοία, θα σας επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, βγάζοντας εκτός μάχης τρία δικά σας».

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πετρελαιοφόρα επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν κομμάτι ενός «σκιώδους δικτύου» αποτίμησης δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τεράστια έσοδα από αυτό το δίκτυο φέρονται να αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των Φρουρών της Επανάστασης και των οργανώσεων που δρουν ως «πληρεξούσιοί» τους στην περιοχή. Μάλιστα, σχολιάζοντας την επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης να προστατεύσει τον στόλο της, η ανακοίνωση της CENTCOM καταλήγει με νόημα: «Το Ιράν δεν διαθέτει κανένα μέσο για να τα υπερασπιστεί».