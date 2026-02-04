Οι ΗΠΑ φαίνεται να διεξάγουν συνομιλίες με την Τουρκία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, με σκοπό την επέκταση του ναυτικού στόλου τους εν μέσω εντεινόμενου στρατιωτικού ανταγωνισμού με την Κίνα. Αυτό υποστηρίζουν γνωστά ΜΜΕ, όπως η Hurriyet και το Middle East Eye.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, οι συνομιλίες καλύπτουν την προμήθεια εξαρτημάτων πλοίων, την πιθανή κατασκευή φρεγατών και την αντιμετώπιση των «σημείων συμφόρησης» στην παραγωγική ικανότητα του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επαφές έχουν ξεκινήσει από πέρυσι και συνεχίζονται το νέο έτος, ενώ αξιολογούνται διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας.

Επικαλούμενο τις ίδιες πηγές, το Middle East Eye υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις κάλυψαν την προμήθεια εξαρτημάτων πλοίων, την πιθανή κατασκευή φρεγατών και μοντέλα παραγωγής που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Επίσης, αναφέρει ότι το περιεχόμενο των συζητήσεων διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των νομικών κανονισμών των ΗΠΑ και των πολιτικών της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Άγκυρα έχει επιτύχει σημαντική παραγωγική ικανότητα στον ναυπηγικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Τα τουρκικά ναυπηγεία έχουν την ικανότητα να παράγουν περισσότερα από 30 πλοία ταυτόχρονα για το τουρκικό και το πακιστανικό ναυτικό. Αυτό έχει καταστήσει την Τουρκία μια μεγάλη ναυτική δύναμη, σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, περιγράφουν τα προαναφερόμενα δημοσιεύματα.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτύξει πολλά εγχώρια σχέδια πλοίων στο πλαίσιο του πρότζεκτ «MİLGEM», του εθνικού προγράμματος πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτά τα σχέδια διαθέτουν την ευελιξία να προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών ναυτικών δυνάμεων. Σημειώθηκε ότι το πρόγραμμα έχει αυξήσει τη μηχανική εμπειρία της Τουρκίας σε ναυτικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι των ΗΠΑ διερεύνησαν κατά πόσον η Τουρκία θα μπορούσε να προμηθεύσει εξαρτήματα πλοίων. Εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα η Άγκυρα να βοηθήσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στην κατασκευή πρόσθετων φρεγατών.