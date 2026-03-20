Αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πληροφορίες σχετικά με κορυφαία στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται, τα συγκεκριμένα πρόσωπα «διοικούν και καθοδηγούν διάφορα τμήματα της IRGC», η οποία –κατά την αμερικανική πλευρά– «σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές επιθέσεις παγκοσμίως».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε δημόσια έκκληση για παροχή πληροφοριών, καλώντας όσους γνωρίζουν στοιχεία για τα συγκεκριμένα άτομα ή άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης να τα διαβιβάσουν μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, όπως τηλεφωνική γραμμή ή την εφαρμογή Signal.