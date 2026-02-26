Συνήγορος του Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε ότι οι αμερικανικές αρχές εμποδίζουν την πληρωμή της υπεράσπισής του από τις Αρχές της Βενεζουέλας σε δικόγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρώην πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία που απορρίπτει.

Σε έγγραφό του που φέρει ημερομηνία 20ή Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος Μπάρι Πόλακ εξηγεί στον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ότι ζήτησε ειδική άδεια από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τη ρύθμιση των οφειλών από τις Αρχές της Βενεζουέλας, ώστε να παρακαμφθούν κυρώσεις των ΗΠΑ.

Διευκρίνισε ότι αρχικά έλαβε την απαιτούμενη άδεια, την 9η Ιανουαρίου, από την υπηρεσία ελέγχου πόρων του εξωτερικού (OFAC) του υπουργείου, τόσο για τον Νικολάς Μαδούρο όσο και για τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, η οποία είναι συγκατηγορούμενή του αλλά έχει διακριτή αντιπροσώπευση.

Όμως, χωρίς να εξηγηθεί γιατί, η άδεια ακυρώθηκε, ώρες αφού χορηγήθηκε, μόνο για τον Νικολάς Μαδούρο, συνέχισε.

«Αρνούμενη να επιτρέψει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τα κόστη της υπεράσπισης του Μαδούρο, η OFAC τον εμποδίζει να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες συνηγόρου και, κατά συνέπεια, να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμά του –εγγυημένο από την έκτη τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ)– να αντιπροσωπευτεί από δικηγόρο της επιλογής του», τόνισε ο Μπάρι Πόλακ.

Ο ποινικολόγος πρόσθεσε ότι δεν ζητούσε σε αυτό το στάδιο πρωτοβουλία του δικαστή, ήθελε απλά να τον ενημερώσει για την κατάσταση.

Ωστόσο, «αν η OFAC δεν δώσει συνέχεια στο αίτημα για την αποκατάσταση της αρχικής άδειας, ή αν το απορρίψει, ο Μαδούρο θα καταθέσει τις προσεχείς ημέρες επίσημη προσφυγή ζητώντας την επέμβαση του δικαστηρίου», σημείωσε ο συνήγορος Πόλακ.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, 63 ετών, και η σύζυγός του, 69 ετών, αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν παρά τη θέλησή τους στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.

Και οι δυο τους αντιμετωπίζουν πλέον επίσημα δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών από δικαστήριο του Μανχάταν και παραμένουν φυλακισμένοι σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν. Η επόμενη εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου είναι προγραμματισμένη την 26η Μαρτίου.

Ο πρώην πρόεδρος απορρίπτει το κατηγορητήριο, δηλώνει αιχμάλωτος πολέμου.