Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σε ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση «Επική Οργή», είπε πως: «Η πολεμική δύναμη αυξάνεται καθώς η πολεμική δύναμη του Ιράν μειώνεται».

Ανέφερε ότι τις τελευταίες 72 ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σχεδόν 200 στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ότι την τελευταία ώρα, δύο βομβαρδιστικά αεροσκάφη έριξαν «δεκάδες βόμβες διαπεραστικής δύναμης 2.000 λιβρών, με στόχο βαθιά θαμμένους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων».

Όπως είπε οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90% από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

O Κούπερ είπε επίσης ότι περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί.

«Μόλις τις τελευταίες ώρες, χτυπήσαμε ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drone, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και καθώς μιλάμε, έχει πιάσει φωτιά», είπε.

«Δεν χτυπάμε μόνο ό,τι έχουν. Καταστρέφουμε την ικανότητά τους να ξαναχτίσουν και καθώς περνάμε στην επόμενη φάση αυτής της επιχείρησης, θα αποσυναρμολογήσουμε συστηματικά την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του Ιράν για το μέλλον, και αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη», είπε ακόμα ο Κούπερ.