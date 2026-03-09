Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έστειλαν οδηγίες για εκκένωση του προξενείου τους κοντά στα Άδανα της νότιας Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.