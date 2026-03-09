Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έστειλαν οδηγίες για εκκένωση του προξενείου τους κοντά στα Άδανα της νότιας Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ.
Παράλληλα, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.
«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη αναγκαίους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Γενικό Προξενείο Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια» στη σχετική ανακοίνωση.
«Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα» σημειώνεται.
Southeast Türkiye: The Travel Advisory for Southeast Türkiye has been raised to Level 4 – Do Not Travel. The Travel Advisory for Türkiye remains at Level 2 – Exercise Increased Caution.
There were no changes to the advisory level or risk indicators for Türkiye. However, the area… pic.twitter.com/TUYmDEbFN2
— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) March 9, 2026
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ιρανικός πύραυλος είχε στόχο την αμερικανική βάση Ιντσιρλίκ, αλλά αναχαιτίστηκε.