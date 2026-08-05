Η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε χθες Τρίτη την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά των εντάσεων που οδήγησαν στην αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που οδήγησε σε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. «Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμιά οριστική συμφωνία», είπε, αλλά «ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ μίλησε στο CNBC περί συμφωνίας που θα μπορούσε να κλειστεί «σήμερα ή αύριο» (σ.σ. χθες Τρίτη ή σήμερα Τετάρτη) για να «ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

Το Κατάρ, χώρα η οποία μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη» για να «βρεθεί βραχυπρόθεσμη λύση που θα επέτρεπε να ξαναρχίσει ο διάλογος», διά στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου Ματζίντ αλ Ανσάρι.

«Αποκλιμάκωση των εντάσεων»

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συζήτησαν τηλεφωνικά σχετικά με τις προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει «αποκλιμάκωση των εντάσεων» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη και «επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών», ανέφερε το παλάτι.

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, η τιμή του πετρελαίου πέφτει. Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχώρησε χθες κατά 5,26% στα 79,36 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τη 10η Ιουλίου.