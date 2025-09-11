Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση 405 πυραύλων αέρος-αέρος AMRAAM και συναφούς εξοπλισμού (RTX, πρώην Raytheon Technologies), εκτιμώμενης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στη Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές και τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η πώληση εξάλλου «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», κατά το κείμενο.

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλώς τυπική διαδικασία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Φινλανδία πήρε την απόφαση να βάλει τέλος την πολιτική που εφάρμοζε επί δεκαετίες, παραμένοντας τυπικά αδέσμευτη, και εντάχτηκε στο NATO το 2023.