Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε τέσσερις διμοιρίες στη Μέση Ανατολή σε επείγουσα αποστολή, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την επέκταση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης, ενόψει των αυξημένων εντάσεων και της κρίσης με το Ιράν.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων μονάδων είναι η 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία (Screaming Eagles).

Επίσης μία μεραρχία βρίσκεται στην Ιορδανία, στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti και στο Ιράκ, με αποστολή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ταχείας αντίδρασης και την ενίσχυση της περιμετρικής άμυνας σε στρατηγικές εγκαταστάσεις.

