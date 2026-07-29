Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη αλλαγή της διαδικασίας για την εξέταση των υποθέσεων των αιτούντων άσυλο στις ΗΠΑ, μεταρρύθμιση που παρουσίασε ως απλοποίηση, αλλά προεξοφλείται ήδη πως θα επιταχύνει την απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.

Με τη νέα στροφή της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τη μετανάστευση, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν σε αρμόδιους δικαστές αρμόδιους για τέτοιες υποθέσεις, χωρίς να προηγείται «συνέντευξή» τους στις υπηρεσίες μετανάστευσης.

Το σημερινό σύστημα, που προβλέπει ότι οι φάκελοι εξετάζονται δυο φορές, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατόπιν από δικαστές, «δίνει σε κάθε αλλοδαπό (…) δεύτερη ευκαιρία» να εξασφαλίσει άσυλο, στηλίτευσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η νέα διαδικασία θα «συντομεύσει τον συνολικό χρόνο που απαιτείται προκειμένου οι αξιωματούχοι που είναι αρμόδιοι για το άσυλο και οι δικαστές που είναι αρμόδιοι για υποθέσεις μετανάστευσης να αποφαίνονται για τις αιτήσεις ασύλου», πρόσθεσε.

Η αλλαγή αφορά έως και σχεδόν 445.000 ανθρώπους οι διαδικασίες των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη, από τους σχεδόν 1,5 εκατ. φακέλους υπό εξέταση, κατά το υπουργείο.

«Το αμερικανικό σύστημα ασύλου υπάρχει για να προστατεύει εκείνους που φοβούνται αληθινά πως θα υποστούν διωγμούς», τόνισε ο Τζόζεφ Έντλοου, διευθυντής της υπηρεσίας υπηκοότητας και μετανάστευσης (USCIS), του τμήματος του υπουργείου που είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για τις αιτήσεις ασύλου.

Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες με άμεση ισχύ θα εγγυηθεί ότι οι «πόροι» του υπουργείου θα αφιερώνονται στην «ταχεία διεκπεραίωση» των αιτήσεων, αντί οι αλλοδαποί να «χρησιμοποιούν» το σύστημα εκμεταλλευόμενοι «κενά», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025 αφού εξελέγη υποσχόμενος να σκληρύνει την πολιτική της Ουάσινγκτον έναντι της μετανάστευσης, πολλαπλασιάζει τα μέτρα προς αυτό και διεξάγει εκστρατεία μαζικών απελάσεων μεταναστών χωρίς χαρτιά στις ΗΠΑ.