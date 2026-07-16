Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βραζιλίας, μετά την επίσημη ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 25% σε ευρεία γκάμα βραζιλιάνικων εισαγόμενων προϊόντων.

Το μέτρο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 22 Ιουλίου 2026, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εξονυχιστικής μονοετούς έρευνας γύρω από τις εμπορικές πρακτικές της Λατινοαμερικανικής χώρας. Αν και η αμερικανική κυβέρνηση φρόντισε να εξαιρέσει από τη λίστα κρίσιμα αγαθά όπως ο καφές και το βοδινό κρέας, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ξεκαθάρισε ότι οι κυρώσεις θα αρθούν μόνο εάν η Μπραζίλια προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις.

Το αποτέλεσμα μιας μονοετούς έρευνας

Η επιβολή του πρόσθετου δασμού 25% δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής. Αντίθετα, αποτελεί το επιστέγασμα μιας εμπεριστατωμένης έρευνας που διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο από τις αμερικανικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το νέο καθεστώς θα ενεργοποιηθεί επίσημα στις 22 Ιουλίου 2026.

Ποια προϊόντα «παγώνουν» και ποια εξαιρούνται

Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο να προκληθούν ελλείψεις ή απότομες ανατιμήσεις στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον επέλεξε να κινηθεί στρατηγικά. Έτσι, από το «κύμα» των δασμών εξαιρούνται βασικά καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά εξαρτήματα που θεωρούνται αναντικατάστατα.

Από τη λίστα εξαιρούνται:

Το βοδινό κρέας και ο καφές (δύο από τα ισχυρότερα εξαγωγικά προϊόντα της Βραζιλίας).

Συγκεκριμένα εξαρτήματα αεροσκαφών που κρίνονται απαραίτητα για την αεροναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Προϊόντα και πρώτες ύλες που δεν παράγονται καθόλου σε αμερικανικό έδαφος.

Τζέιμισον Γκριρ: «Ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις, αλλά με όρους»

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμισον Γκριρ, ήταν σαφής στις δηλώσεις του σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην πλευρά της Μπραζίλια.

«Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» της Βραζιλίας έχουν στερήσει συστηματικά από τους Αμερικανούς εργαζομένους και παραγωγούς την ισότιμη πρόσβαση σε μια εξαιρετικά σημαντική αγορά, τόνισε ο κ. Γκριρ.

Παρά τη σκληρή στάση, ο Αμερικανός αξιωματούχος άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο διπλωματικής διεξόδου. Υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποσύρει το μέτρο, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας να προχωρήσει άμεσα στις διορθωτικές αλλαγές που ζητά η αμερικανική πλευρά.