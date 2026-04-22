Πριν από την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να διατηρήσουν την εκστρατεία οικονομικής πίεσης που ασκούν στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωση που απεστάλη στους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι επιβάλλει κυρώσεις σε 14 άτομα, οντότητες και αεροσκάφη με έδρα το Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «για τον ρόλο τους στην προμήθεια και μεταφορά όπλων ή εξαρτημάτων όπλων» για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως υπό κυρώσεις και βρίσκονται στις ΗΠΑ ή στην κατοχή Αμερικανών, δεσμεύονται και πρέπει να δηλώνονται – μαζί με οποιεσδήποτε οντότητες στις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το 50% ή περισσότερο κάθε μία από τις εν λόγω οντότητες.

Απαγορεύεται επίσης σε Αμερικανούς πολίτες, καθώς και σε άλλες οντότητες που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή ακόμη και σε διερχόμενους, να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε συναλλαγές με τα εν λόγω 14 άτομα.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι εν λόγω οντότητες έχουν εργαστεί για να βοηθήσουν το Ιράν να ανασυγκροτήσει την ικανότητά του να κατασκευάζει drones και βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας, που ονομάζεται Επιχείρηση Economic Fury, η οποία αποσκοπεί να αποκόψει την πρόσβαση του Ιράν στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και, όπως ελπίζει η κυβέρνηση, να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να καταλήξει σε μια συμφωνία που οι ΗΠΑ θεωρούν εφαρμόσιμη.

ΠΗΓΗ: BBC