Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην πρόεδρο του θεσμού, την Γιαπωνέζα Τομόκο Ακάνε, καθώς και στον Σενεγαλέζο αναπληρωτή εισαγγελέα, Αμπντουλαγέ Σεγέ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω όξυνση της αμερικανικής διπλωματικής επίθεσης απέναντι στο Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο η αμερικανική πλευρά χαρακτηρίζει «πολιτικοποιημένο». Οι κυρώσεις της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη μεταφράζονται πρακτικά σε απαγόρευση εισόδου των δύο ανώτατων δικαστικών λειτουργών στο αμερικανικό έδαφος, καθώς και σε μπλόκο κάθε χρηματοοικονομικής ή κτηματομεσιτικής συναλλαγής τους στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δικαιολόγησε την απόφαση αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: «Τα πρόσωπα αυτά μετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΠΔ για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υπό κράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ», αποφεύγοντας ωστόσο να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα.

Το φόντο της ρήξης

Οι αμερικανικές πιέσεις, από μια χώρα που ιστορικά δεν έχει προσχωρήσει στη συνθήκη ίδρυσης του ΔΠΔ, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αντίποινα για τις έρευνες που διεξάγει η Χάγη σε βάρος του Ισραήλ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον τελευταίο μήνα, η Ουάσινγκτον έχει εξαπολύσει μια ευρεία διπλωματική καμπάνια, κατηγορώντας το ΔΠΔ ότι «απειλεί» Αμερικανούς πολίτες και προτρέποντας τους εταίρους της να αποχωρήσουν από τον θεσμό. Ήδη, το Τσαντ και η Βενεζουέλα (της οποίας οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αναθερμάνθηκαν ραγδαία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο) προχώρησαν πρόσφατα σε αποχώρηση, με τον Μάρκο Ρούμπιο να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα κράτη.

ΔΠΔ: «Υπονομεύεται το κράτος δικαίου»

Η αντίδραση της Χάγης στις προσωπικές κυρώσεις κατά της ηγεσίας της ήταν άμεση. Με επίσημη ανακοίνωση που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διεμήνυσε ότι παραμένει «ακλόνητο» απέναντι στις πιέσεις και πως «υποστηρίζει με σθένος το προσωπικό του, όπως και τα θύματα αδιανόητων ωμοτήτων».

Ο διεθνής θεσμός προειδοποιεί ξεκάθαρα για τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιου είδους πρακτικές, σημειώνοντας: «Όταν ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής έννομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο».

Το ΔΠΔ καταλήγει στην ανακοίνωσή του στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Ουάσινγκτον: «Τα μέτρα που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που έχουν αναθέσει τα κράτη στο ΔΠΔ υπονομεύουν το κράτος δικαίου».