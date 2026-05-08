Ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε την Παρασκευή (8/5) σε δύο κενά πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία, όπως ανέφερε, επεδίωκαν να παραβιάσουν τον ισχύοντα αμερικανικό αποκλεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ στο X, προσθέτοντας ότι ένα τρίτο πλοίο υπό ιρανική σημαία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη.

«Και τα τρία πλοία δεν πλέουν πλέον προς το Ιράν», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν στο πλαίσιο άμυνας για τις ιρανικές επιθέσεις που δέχθηκαν αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σημειώνει ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ χρησιμοποίησαν μικρά σκάφη, καθώς τα USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέρχονταν από τη διεθνή θαλάσσια δίοδο.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι σε οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πυραύλους, drones και μικρά σκάφη, πλήττοντας στη συνέχεια ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και κέντρα διοίκησης.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, κατηγορεί τις ΗΠΑ για πλήγματα σε αστικές περιοχές και παραβίαση της εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι η επίθεσή της ήταν η απάντηση σε επίθεση κατά ιρανικού πετρελαιοφόρου.

Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν επλήγη, καθώς εξουδετέρωσε τις εισερχόμενες απειλές.

Η CENTCOM επισημαίνει σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και ετοιμότητα να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις.