Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» χθες Παρασκευή (24/7) ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές», δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

U.S. CENTCOM Forces Disabled the Merchant Vessel

M/T Lavine In The Gulf of Oman After it attempted

to run the blockade at least four times. pic.twitter.com/omOWqSKnrb — Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) July 24, 2026

«Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.