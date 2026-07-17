Oι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο, σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στο νότιο τμήμα του Ιράν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (16-17/7). Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών, οι οποίοι έπληξαν νευραλγικές πολιτικές και μεταφορικές υποδομές, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικά σημεία, ιδιαίτερα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά την επίσημη προαναγγελία του αμερικανικού στρατού για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Ο «χάρτης» των αμερικανικών πληγμάτων

Αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν τον ιρανικό νότο. Στο Μπαντάρ Χαμίρ δύο γέφυρες καταστράφηκαν από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB (μέσω Telegram), ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τρεις νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Το Μπαντάρ Αμπάς, που διαθέτει σημαντικές λιμενικές υποδομές, συγκλονίστηκε από εκρήξεις. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο τοπικός σιδηροδρομικός σταθμός αποτέλεσε «στόχο του Αμερικανού εχθρού», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Το Μπουσέρ, η πόλη που φιλοξενεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας δέχτηκε επίσης επίθεση, γεγονός που επιβεβαίωσε ο τοπικός κυβερνήτης μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα, στα νοτιοανατολικά, στην Ιρανσάρ, το τοπικό αεροδρόμιο επλήγη από «τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανού εχθρού», ωστόσο, σύμφωνα με το IRIB, δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες.

Η ευρύτερη περιοχή του Αχβάζ βρέθηκε στο στόχαστρο για δεύτερη συνεχή νύχτα. Τις αναφορές του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA επιβεβαίωσαν, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και κάτοικοι της περιοχής.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου, ως απάντηση σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, επιθέσεις για τις οποίες η Ουάσιγκτον καθιστά υπεύθυνη την Τεχεράνη.

Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση από την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο Απρίλιο. Η εξελισσόμενη αυτή κρίση υπονομεύει ανοιχτά τις διπλωματικές προσπάθειες και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οριστικοποίηση της καταρχήν συμφωνίας της 17ης Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία είχε ως απώτερο στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.