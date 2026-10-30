Σε μία σημαντική κίνηση στρατιωτικής υποστήριξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αερογέφυρα μεταφοράς αμυντικού υλικού προς το Ισραήλ, επιστρατεύοντας δέκα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της Ουάσιγκτον για την πιθανή επανέναρξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι παραμένουν σε εξέλιξη συζητήσεις για την αναβίωση της διπλωματικής οδού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μεταφορά αναχαιτιστικών συστημάτων στις βάσεις Ουβντά και Νεβατίμ

Τα αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στις αεροπορικές βάσεις Ουβντά και Νεβατίμ στο νότιο Ισραήλ, έχοντας αναχωρήσει από τη βάση Φορτ Μπλις στο Τέξας, η οποία αποτελεί νευραλγικό κέντρο αεράμυνας του αμερικανικού στρατού. Το φορτίο τους περιελάμβανε προηγμένα συστήματα αεράμυνας και αναχαιτιστικά όπλα, ενώ ανάλογες αποστολές στρατιωτικού υλικού πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και προς άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Στενός συντονισμός ενόψει των αποφάσεων Τραμπ

Οι δύο χώρες συνεργάζονται σε επίπεδο στενού συντονισμού αναφορικά με το ιρανικό ζήτημα. Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση, αμφότερες οι πλευρές προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο και για οποιαδήποτε κατεύθυνση επιλέξει να ακολουθήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν προς την πιθανότητα νέας στρατιωτικής επιχείρησης μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Αναδιάταξη δυνάμεων, συστοιχίες Patriot και ναυτική ενίσχυση

Στο ίδιο πλαίσιο προετοιμασίας, ο αμερικανικός στρατός προχώρησε νωρίτερα στη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot από το Τέξας για την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής ομπρέλας στην περιοχή, εκδίδοντας παράλληλα οδηγίες προληπτικής αποχώρησης προσωπικού από ορισμένες βάσεις υπό τον φόβο πιθανής ανάφλεξης.

Ταυτόχρονα με την ταχεία αναπλήρωση των πολεμικών αποθεμάτων, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο καθώς και δύναμη Πεζοναυτών, διευρύνοντας τον στόλο των περίπου είκοσι ναυτικών μονάδων που βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.