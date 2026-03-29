Συμπληρώθηκε πλέον ένας μήνας από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, που θα διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, όπως ανέφερε το Σάββατο (28/3) η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση για την είσοδο του πολέμου σε νέα φάση, αν τελικά ληφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους σε σχέση με ότι αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα, όπως τα ιρανικά drone και τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά ακόμη και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από μέλη των ειδικών δυνάμεων και μονάδων του πεζικού.

Για την ώρα πάντως, δεν έχει καταστεί σαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εγκρίνει καθ’ ολοκληρίαν, εν μέρει, ή κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.

Οι παραπάνω πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ και εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about…

Αμερικανικά και ισραηλινά πανεπιστήμια απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, δηλώνουν ότι θα στοχοποιήσουν δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή σε αντίποινα για την επίθεση στο Ιρανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Άλλωστε, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε καταδικάσει τις αεροπορικές επιθέσεις σε δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.

«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη είναι μόνο δύο από τα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που δέχτηκαν σκόπιμα επίθεση από τους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών του παράνομου πολέμου τους κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.

🇮🇷 The IRGC has warned American academic institutions across the Middle East are now targets for retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities. Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30.

The targets: 🇶🇦 QATAR

The targets: 🇶🇦 QATAR

▪️ Carnegie Mellon University

▪️ Georgetown…

«Στην πραγματικότητα, η αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν συνεχίζει να αποκαλύπτει τον πραγματικό της στόχο: να παραλύσει τα επιστημονικά θεμέλια και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, στοχεύοντας συστηματικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά μνημεία και εξέχοντες επιστήμονες.

Η αντιμετώπιση του “πυρηνικού προγράμματος” του Ιράν και της “άμεσης απειλής” δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μοχθηρά προσχήματα – απλές κατασκευές που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής τους πρόθεσης», κατέληξε ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.

«ΑΣΠΙΔΕΣ»: Προειδοποίηση για χτυπήματα των Χούθι σε εμπορικά πλοία

Εν τω μεταξύ, με χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν απειλούν οι Υεμενίτες Χούθι, όπως αναφέρει σε επίσημη ενημέρωσή της η επιχείρηση «Ασπίδες».

«Καλούμε όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή», τονίζεται στην ενημέρωση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες», με τις δυνάμεις της σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων, παραμένει «σε υψηλό συναγερμό» και όπως εξηγεί η ενημέρωση: «Είναι έτοιμη να συνεισφέρει με μέσα και δυνατότητες για να προστατέψει τις ζωές των ναυτικών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προωθήσει την ασφάλεια στις ναυτικές μετακινήσεις σε έναν από τους πιο ζωτικούς, αλλά και τρωτούς θαλάσσιους διαδρόμους».

Update‼️ EUNAVFOR ASPIDES' Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis' support to the Islamic Republic of Iran.

Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:

