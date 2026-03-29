Συμπληρώθηκε πλέον ένας μήνας από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, που θα διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, όπως ανέφερε το Σάββατο (28/3) η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.
Η απόφαση για την είσοδο του πολέμου σε νέα φάση, αν τελικά ληφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους σε σχέση με ότι αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα, όπως τα ιρανικά drone και τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά ακόμη και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από μέλη των ειδικών δυνάμεων και μονάδων του πεζικού.
Για την ώρα πάντως, δεν έχει καταστεί σαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εγκρίνει καθ’ ολοκληρίαν, εν μέρει, ή κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.
Οι παραπάνω πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.
Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.
Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ και εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
Αμερικανικά και ισραηλινά πανεπιστήμια απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, δηλώνουν ότι θα στοχοποιήσουν δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή σε αντίποινα για την επίθεση στο Ιρανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.
Άλλωστε, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε καταδικάσει τις αεροπορικές επιθέσεις σε δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.
«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη είναι μόνο δύο από τα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που δέχτηκαν σκόπιμα επίθεση από τους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών του παράνομου πολέμου τους κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.
🇮🇷 The IRGC has warned American academic institutions across the Middle East are now targets for retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities.

Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30.
Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30.
The targets:
🇶🇦 QATAR
▪️ Carnegie Mellon University
▪️ Georgetown… https://t.co/zZDGDqeFLN pic.twitter.com/3qVwUexXzW
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 29, 2026
«Στην πραγματικότητα, η αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν συνεχίζει να αποκαλύπτει τον πραγματικό της στόχο: να παραλύσει τα επιστημονικά θεμέλια και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, στοχεύοντας συστηματικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά μνημεία και εξέχοντες επιστήμονες.
Η αντιμετώπιση του “πυρηνικού προγράμματος” του Ιράν και της “άμεσης απειλής” δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μοχθηρά προσχήματα – απλές κατασκευές που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής τους πρόθεσης», κατέληξε ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.
«ΑΣΠΙΔΕΣ»: Προειδοποίηση για χτυπήματα των Χούθι σε εμπορικά πλοία
Εν τω μεταξύ, με χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν απειλούν οι Υεμενίτες Χούθι, όπως αναφέρει σε επίσημη ενημέρωσή της η επιχείρηση «Ασπίδες».
«Καλούμε όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή», τονίζεται στην ενημέρωση.
Η επιχείρηση «Ασπίδες», με τις δυνάμεις της σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων, παραμένει «σε υψηλό συναγερμό» και όπως εξηγεί η ενημέρωση: «Είναι έτοιμη να συνεισφέρει με μέσα και δυνατότητες για να προστατέψει τις ζωές των ναυτικών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προωθήσει την ασφάλεια στις ναυτικές μετακινήσεις σε έναν από τους πιο ζωτικούς, αλλά και τρωτούς θαλάσσιους διαδρόμους».
Update‼️ EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ support to the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/3LvxwskZn1
— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 28, 2026
Πέντε νεκροί από πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ σε λιμάνι κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα χτύπησαν προβλήτα στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Ο αμερικανοσιωνιστικός εχθρός πραγματοποίησε εγκληματική επίθεση στον προβλήτα του Μπαντάρ Χαμίρ, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Επλήγησαν και υπέστησαν ζημιές δύο σκάφη και ένα όχημα.
Συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ για τον πόλεμο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου πρόκειται να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον Πακιστανό ομόλογό του, Ισάκ Νταρ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσης διμερείς επαφές με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης εκτεταμένες συνομιλίες με τους ομολόγους του στην Τεχεράνη, ενισχύοντας τις ελπίδες για εξεύρεση μιας ενδιάμεσης λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.
Πρόκειται ωστόσο για μια δύσκολη διαδικασία, δεδομένης της κλιμάκωσης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Ισλαμαμπάντ. Ποια συναίνεση μπορεί να προκύψει και κατά πόσο αυτή θα είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με το αν αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο ή αν επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο.
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 10 drones
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 10 drones τις τελευταίες ώρες.
Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού καταρρίφθηκαν τα drones, ούτε για το αν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.
Γάζα: Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί, σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σημεία ελέγχου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του παλαιστινιακού θύλακα, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που σημειώνεται παρά την εκεχειρία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ πριν από πάνω από πέντε μήνες.
Σύμφωνα με τους υγειονομικούς στη Γάζα, τρεις αστυνομικοί και τρεις άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα ισραηλινών αεροσκαφών σε δύο σημεία ελέγχου της αστυνομίας στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την πληροφορία αυτή.
Σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους της υγείας, πάνω από 680 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από πυρά του ισραηλινού στρατού από τον Οκτώβριο που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.
Επίσης σύμφωνα με τις αρχές του τομέα υγείας στη Γάζα, πάνω από 72.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.
Η βία στη Γάζα επιμένει παρά την εκεχειρία και εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν. Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας στη Γάζα δηλώνουν ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις από τότε που άρχισε η σύγκρουση με το Ιράν πριν από έναν μήνα.
Ισραήλ: Τα νέα πλήγματα κατά του Ιράν
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.
Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι τα πλήγματα στόχευσαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής όπλων, καθώς και συστήματα αεράμυνας.
Σύμφωνα με αναφορές, πρόκειται για μία ακόμη φάση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης κατά ιρανικών υποδομών.
✈️🎯STRUCK: Infrastructure of the Iranian terror regime in the heart of Tehran, during a wide-scale wave of strikes
Among the sites struck:
• Dozens of weapons storage and production sites
• Several temporary command centers were dismantled, including commanders who were… pic.twitter.com/vdSNyaQGYt
— Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026
Ιράν: Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη -Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από επίθεση σε χωριό
Νέες εκρήξεις ακούγονται αυτή την ώρα στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από αμερικανο -ισραηλινή επίθεση σε χωριό κοντά στην ιρανική πόλη Σαφτ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις με ρουκέτες και drones στο βόρειο Ισραήλ
Σειρήνες ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ισραήλ, λόγω εισερχόμενων ρουκετών από τον Λίβανο.
Η Χεζμπολάχ εξέδωσε σειρά ανακοινώσεων, με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις.
Σύμφωνα με την οργάνωση, μαχητές της στόχευσαν την πόλη Μετούλα με καταιγισμό ρουκετών στις 5:00 τοπική ώρα, ενώ στις 6:20 στόχευσαν το χωριό Στούλ με νέο καταιγισμό.
Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone στη βάση Ραουΐγια στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ στις 6:25 εκτόξευσε ρουκέτες κατά θέσης στο χωριό Γκατζάρ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα σε μονάδες αλουμινίου σε Μπαχρέιν και ΗΑΕ
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου στο Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στοχοποιώντας – όπως υποστηρίζουν – βιομηχανίες που συνδέονται με τον αμερικανικό στρατό.
Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης έπεσε νεκρός “στη μάχη” στον νότιο Λίβανο, ο οποίος είναι ο πέμπτος που σκοτώνεται από τότε που ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
«Ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, από το Νιου Χέιβεν, του Κονέτικατ, στρατιώτης του 890ου τάγματος της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών, έπεσε νεκρός στη μάχη στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, όπου αναφέρεται ότι αυτός σκοτώθηκε χθες, Σάββατο.
Our dear Mendy Katz, a treasured and beloved member of the Chabad community in Connecticut, today bears a heartbreak that words barely hold.
His 22-year-old son, Moshe Yitzchak, a Sgt. in the IDF, was taken from this world in Lebanon fighting for all of us.
He leaves a void… pic.twitter.com/YKeXWvSYrg
— Henshi (@HenshiG) March 29, 2026
Δυο ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη
Δυο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής στην Τεχεράνη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περί τις 07:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:50 ώρα Ελλάδας), ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.