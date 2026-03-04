Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξέδωσαν το πρωί της Τετάρτης ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν από το νησί.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η πρεσβεία της Αμερικής σε ανάρτησή της στο Χ, «Το Υπουργείο εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

«Το επίπεδο ‘’συμβουλευτικής κάλυψης’’ αυξήθηκε στο 3. Δεν υπήρξαν αλλαγές στους δείκτες κινδύνου. Η περίληψη της συμβουλευτικής κάλυψης ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις λειτουργίες των πρεσβειών των ΗΠΑ».

«Επανεξετάστε επίσκεψη στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή Αυτοδιοίκηση».

Η ανάρτηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο:

Security Alert – Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2 — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις, ενώ στις 2 Μαρτίου drone έπληξε κτήριο εντός των Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, όπου, όπως επισημαίνεται, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε Αμερικανούς πολίτες.

Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.