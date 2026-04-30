Το ενδεχόμενο της μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός σε ανάρτησή του στο Truth Social, είπε χαρακτηριστικά ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και επανεξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με απόφαση που θα ληφθεί το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι αντεγκλήσεις Τραμπ – Μερτς για το Ιράν

Σημειώνεται ότι αυτή η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται μετά από από τις αντεγκλήσεις του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Μερτς είπε τη Δευτέρα (27/4), ασκώντας κριτική για τους αμερικανικούς χειρισμούς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ότι «το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ» αλλά και ότι «οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική εξόδου», με τον Τραμπ να του απαντά την Τετάρτη (29/4), λέγοντας ότι «δεν ξέρει τι λέει».