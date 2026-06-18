Σε μια καθοριστική κίνηση για την εφαρμογή της πρόσφατης διμερούς συνεννόησης, ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στην πλήρη άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού που είχε επιβάλει στα λιμάνια και τις ακτογραμμές του Ιράν, τερματίζοντας μια επιχείρηση που για περισσότερους από δύο μήνες απαγόρευε την είσοδο και την έξοδο οποιουδήποτε πλοίου από τη χώρα.

Η αμερικανική στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επισημοποίησε την εξέλιξη με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει και πλήρη αποδέσμευση από την περιοχή.

«Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό στο σύνολο της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατά την είσοδο ή την έξοδο από λιμάνια και παράκτιες ζώνες του Ιράν, σε συμφωνία με τις οδηγίες του Προέδρου», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM, προσθέτοντας ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν προσωρινά στην ευρύτερη περιοχή.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President’s direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Τραμπ: «Επιτυχία και νίκη για εμάς»

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπεραμύνθηκε με θέρμη της συμφωνίας απέναντι στις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι την κατηγορούν ότι προσφέρει υπερβολικά προνόμια και ελαφρύνσεις στην Τεχεράνη.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο δίκτυο «Truth Social», ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ως μια απόλυτη «νίκη» για την Ουάσινγκτον, ενώ έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τις ΗΠΑ να χρηματοδοτούν την ανοικοδόμηση του Ιράν.

«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.