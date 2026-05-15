Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στο εμπόριο, τη φαιντανύλη και το Ιράν, ενώ το Πεκίνο έδωσε έμφαση στην Ταϊβάν, στη σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων και στα κομπλιμέντα του Donald Trump για τον πρόεδρο Xi Jinping. Η επίσημη επίσκεψη του Trump στην Κίνα σηματοδοτεί το πρώτο ταξίδι στη χώρα ενός προέδρου των ΗΠΑ εδώ και εννέα χρόνια και ξεκίνησε χθες το πρωί με περισσότερες από δύο ώρες συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η κινεζική δήλωση σχετικά με τη συνάντηση τόνισε τη συμφωνία μεταξύ των ηγετών ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να έχουν μια «εποικοδομητική στρατηγική σταθερή σχέση», ένα πλαίσιο που θα πρέπει να καθοδηγεί τις σχέσεις για τα «επόμενα τρία χρόνια και μετά». Η θητεία του Trump διαρκεί άλλα τρία χρόνια.

Η δήλωση του Πεκίνου έθεσε επίσης το ερώτημα κατά πόσο οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να θεσπίσουν ένα νέο πρότυπο για τις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων και να ξεπεράσουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη», τη θεωρία ότι μια ανερχόμενη δύναμη και ένας καθιερωμένος ηγεμόνας είναι καταδικασμένοι σε πόλεμο. Αυτά ήταν ερωτήματα «που τίθενται από την ιστορία, τον κόσμο και τους λαούς», ανέφερε η δηλωση.

Η Ταϊβάν ήταν επίσης ένα εξέχον μέρος της δήλωσης, αναφέροντας οτι ο Xi την αποκάλεσε «το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ». «Εάν η Ταϊβάν τύχει σωστού χειρισμού, οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν τη συνολική σταθερότητα. Εάν δεν τύχουν σωστού χειρισμού, οι δύο χώρες θα βρεθούν σε αντιπαράθεση ή ακόμη και θα συγκρουστούν, ωθώντας ολόκληρες τις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε ο Xi. «Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασυμβίβαστες».

Ωστόσο, ούτε το ζήτημα της Ταϊβάν ούτε η σταθεροποίηση των σχέσεων δεν αναφέρθηκαν στη συντομότερη ανακοίνωση των ΗΠΑ, η οποία είχε μόλις 158 λέξεις και ξεκινούσε λέγοντας ότι οι δύο αρχηγοί κρατών είχαν μια «καλή» συνάντηση. Αντίθετα, τα σχόλια των ΗΠΑ αφορούσαν κυρίως συμφωνίες για το εμπόριο και την πρόσβαση στην αγορά, υπογραμμίζοντας την εστίαση του Trump στο να πείσει την Κίνα να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα και όχι μόνο.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να ανακοπεί «η ροή χημικών προδρόμων φαιντανύλης» στις ΗΠΑ, ανέφερε η δήλωση της Ουάσινγκτον.

Το Πεκίνο δεν ανέφερε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της φαιντανύλης, ενός συνθετικού οπιοειδούς, στην ανακοίνωσή του. Αντίθετα, αναφέρθηκε εν συντομία στην επέκταση της συνεργασίας στο εμπόριο και σε άλλους τομείς, όπως η επικοινωνία μεταξύ στρατιωτικών ηγετων, η γεωργία, ο τουρισμός και η επιβολή του νόμου.

Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Xi δήλωσε ότι η πόρτα της Κίνας στον κόσμο «θα ανοίξει μόνο ευρύτερα», σύμφωνα με την κινεζική δήλωση.

Οι δύο πλευρές διέφεραν επίσης στις αναφορές τους στην κρίση του Ιράν. Το Πεκίνο ανέφερε απλώς ότι οι δύο πλευρές «αντάλλαξαν απόψεις» για σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κορεατική χερσόνησος. Αντιθέτως, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Ο πρόεδρος Xi κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το στενο του Ορμουζ στο μέλλον», ανέφερε η δήλωση.

Στην ανακοίνωση του Πεκίνου, οι παράγραφοι που αναφέρονταν στον Trump επικεντρώθηκαν κυρίως στον έπαινο του για την Κίνα και τον «μεγάλο ηγέτη» της, μαζί με τις ελπίδες του για την εγκαινίαση της «καλύτερης σχέσης ΗΠΑ – Κίνας στην ιστορία», ενώ παράλληλα προσέφεραν ελάχιστες αναφορές για τις απόψεις του σε συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται τώρα στις ανακοινώσεις των δύο μερών, σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής τελικής συνάντησης των δύο ηγετών.

Πηγή: South China Morning Post