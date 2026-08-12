Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων 40 συμμάχων τους, κυρίως ευρωπαϊκών (σ.σ. συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), καταδίκασαν με ανακοίνωσή τους τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων που γίνονται χωρίς προειδοποίηση, χωρίς πάντως να κατονομάσουν την Κίνα, η οποία προχώρησε σε τέτοια δοκιμή στις αρχές Ιουλίου.

«Η διεξαγωγή δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές χωρίς προειδοποίηση ή λεπτομέρειες είναι επικίνδυνη και διαταράσσει την ειρήνη και την ασφάλεια των εθνών που βρίσκονται κοντά» στις τοποθεσίες όπου γίνονται, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι 41 χώρες αναφέρονται σε «πρόσφατες» δοκιμές πυραύλων που «δεν τήρησαν» τους κανόνες στον Ειρηνικό ωκεανό, κάτι που παραπέμπει σαφώς, χωρίς πάντως ονομαστική αναφορά, σε δοκιμή που έκαναν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις τις αρχές του περασμένου μήνα.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε δοκιμή «στρατηγικού πυραύλου» από υποβρύχιο, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκπαιδευτική κεφαλή. Ο πύραυλος κατέπεσε στον Ειρηνικό.

Η ανακοίνωση προτρέπει «όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», να προειδοποιούν, «τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα», σε περιπτώσεις που προχωρούν σε τέτοιες δοκιμές.