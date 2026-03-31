Μία άλλη διάσταση για τα λάθη που έγιναν στις εκτιμήσεις των ΗΠΑ, αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τον τρόπο που σκέφτονται οι φανατισμένοι θρησκευτικοί, που πολεμούν για το Ισλάμ και τα ιδανικά τους, έδωσε σε συνέντευξή του ο ταξίαρχος εν αποστρατεία του αμερικανικού στρατού, Στιβ Άντερσον: «Ο πρόεδρος και οι σύμβουλοί του βρίσκονται εν μέσω της μεγαλύτερης γεωπολιτικής καταστροφής στην ιστορία της χώρας μας» είπε επισημάνοντας πως οι ΗΠΑ έχουν διαχειριστεί εντελώς λανθασμένα αυτόν τον πόλεμο.

«Το να μιλήσουμε ακόμη και για την αποστολή στρατιωτών στο έδαφος -είπε- με οποιαδήποτε ιδιότητα – είτε στο νησί Kharg, ή στα Στενά του Ορμούζ, είτε, ο Θεός να μας βοηθήσει, αν προσπαθήσουν να πάνε στο Ισφαχάν ή στο Φορντό για να ανακτήσουν πυρηνικό υλικό – θα ήταν μια απόλυτη καταστροφή».

Ο ίδιος εξήγησε με ένα παράδειγμα πόσο λίγο γνωρίζουν οι Αμερικανοί την συλλογιστική και τον τρόπο αντίδρασης των φανατικών Ιρανών: «Όταν ήμουν δόκιμος στο West Point πριν από 50 χρόνια, μελετούσαμε τον Sun Tzu. Ένα από τα πράγματα που είπε ήταν: «Γνώρισε τον εχθρό ως τον εαυτό σου». Εμείς, λοιπόν, δεν γνωρίζουμε αυτόν τον εχθρό. Οι IRGC είναι αφοσιωμένοι θρησκευτικοί φανατικοί και δεν υπάρχει πορωμένος άνθρωπος όσο ένας θρησκευτικός φανατικός. Δεν πολεμούν για το Ιράν. Πολεμούν για τον Αλλάχ. Πολεμούν για το Ισλάμ. Είναι μια κατάσταση όπου θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις. Θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μας νικήσουν και να μας ξεπεράσουν. Αν νομίζουμε ότι θα καταλάβουμε το νησί Kharg και θα μειώσουμε τα έσοδά τους — και ότι τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο — αυτό είναι γελοίο».

