Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις επιθέσεις στο Ιράκ που διαπράττονται «από τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του Ιράν» και ειδικά αυτήν «εναντίον ιδιωτικής κατοικίας του προέδρου της περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί», με ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο.

«Οι ενέργειες αυτές, που διαπράττονται από το Ιράν και οργανώσεις αντιπροσώπων του αποτελούν απευθείας επίθεση στην εθνική κυριαρχία, στη σταθερότητα και στην ενότητα του Ιράκ», κρίνει το κείμενο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες χωρίς καμιά διάκριση που εξαπέλυσαν το Ιράν και οι τρομοκράτες αντιπρόσωποί του στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν και σε όλο το Ιράκ», επιμένει.

Αφότου εξαπολύθηκε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράκ σύρθηκε στην περιφερειακή ένοπλη σύρραξη, κάτι που πάσχιζε να αποφύγει. Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν διεκδικούν καθημερινά την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ και αλλού στη Μέση Ανατολή, ενώ μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο αεροπορικών πληγμάτων αποδιδόμενων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Οι επιθέσεις των παρατάξεων αυτών έχουν βάλει ιδίως στο στόχαστρο την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, καθώς και το προσωπικό διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον ανεπτυγμένου στην ιρακινή επικράτεια.

Νωρίτερα χθες Σάββατο «επίθεση» με drone στο βόρειο άκρο της χώρας έβαλε στο στόχαστρο δευτερεύουσα κατοικία του προέδρου της ιρακινής αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν Μπαρζανί. Οι Αρχές στη Βαγδάτη ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να διενεργούν έρευνα για να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.