Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) που εκτοξεύθηκε «από περιοχή ελεγχόμενη από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι» στην Υεμένη προς τον Κόλπο του Άντεν.

«Πιθανόν» ο στόχος του πυραύλου ήταν το MV Yorktown, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό αμερικανική σημαία, αμερικανικής ιδιοκτησίας και διαχειριζόμενο από αμερικανική ναυτιλιακή εταιρεία, με πλήρωμα «18 πολίτες των ΗΠΑ και 4 Έλληνες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X.

April 24 Red Sea Update

At 11:51 a.m. (Sanaa time) on April 24, a coalition vessel successfully engaged one anti-ship ballistic missile (ASBM) launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas in Yemen over the Gulf of Aden. The ASBM was likely targeting the MV… pic.twitter.com/MppinZTpTi

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 24, 2024

