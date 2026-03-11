«Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία στις 10 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 16 σκαφών ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε ανακοίνωσή της στο Χ την οποία συνοδεύει με βίντεο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες (10/3) κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Ορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.