«Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία στις 10 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 16 σκαφών ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε ανακοίνωσή της στο Χ την οποία συνοδεύει με βίντεο.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες (10/3) κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Ορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs
