Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν σχεδόν 2.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν το Σάββατο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη Αμερικανός ανώτατος αξιωματικός, σημειώνοντας ότι τα πλήγματα μόνο τις πρώτες 24 ώρες ήταν «σχεδόν δύο φορές περισσότερα» από αυτά που είχαν γίνει κατά την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ, το 2003.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τόνισε ιδίως ότι καταστράφηκαν 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου υποβρυχίου. «Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο» στον Κόλπο, στο στενό του Χορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν, υποστήριξε ο ναύαρχος Κούπερ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

«Έχουμε διανύσει τώρα λιγότερες από 100 ώρες αυτής της επιχείρησης και έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους με πάνω από 2.000 πυρομαχικά», επέμεινε αναφερόμενος σε «άνευ προηγουμένου» αποτελέσματα.