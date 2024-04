Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή πάνω από 80 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) και τουλάχιστον 6 βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που είχαν στόχο το Ισραήλ, έκανε γνωστό σήμερα μέσω X το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανάμεσά τους ήταν βαλλιστικός πύραυλος πάνω στο όχημα από το οποίο επρόκειτο να εκτοξευθεί και επτά UAVs που καταστράφηκαν στο έδαφος σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, διευκρίνισε.

Defense of Israel Activities Update

On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2024

