Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως κατέρριψε χθες Σάββατο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας πως ακόμη ένα πιστεύεται ότι συνετρίβη στο νερό.

«Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς» εξαιτίας των συμβάντων αυτών, διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ακόμη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) στο έδαφος της Υεμένης, «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε η CENTCOM.

March 16 Red Sea Update

On March 16, between 7:50 a.m. and 8:15 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched two unmanned Aerial vehicles (UAV) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and… pic.twitter.com/MIiFbTsiDW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2024