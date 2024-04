Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι χθες Κυριακή κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, διότι κρίθηκε πως ήγειραν «άμεση απειλή για πλοία (του πολεμικού ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού και εμπορικά σκάφη στην περιοχή».

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης, που άρχισαν να διεξάγονται τον Ιανουάριο, ανακοινώνονται πλέον στην πράξη καθημερινά από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

April 28 Red Sea Update

Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea.

It was determined the UAVs presented an imminent threat to U.S., coalition, and

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024