Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.