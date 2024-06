Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν δυο περιπολικά ταχύπλοα και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) στην Ερυθρά Θάλασσα, τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και «αισθητήρα» συστήματος «αντιαεροπορικής άμυνας» σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Παράλληλα, το εμπορικό πλοίο Verbena, υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειρίζεται πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκε, «για δεύτερη φορά σε 24 ώρες» από αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) των Χούθι, ενώ βρισκόταν στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

June 13 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one air defense sensor in a Houthi controlled area of Yemen.

Then, USCENTCOM forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed surface… pic.twitter.com/cnbPOQzcyT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 14, 2024