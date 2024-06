Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως χθες Δευτέρα κατέστρεψαν τέσσερα ραντάρ, τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) των Χούθι της Υεμένης.

Τα ραντάρ και το USV καταστράφηκαν σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες στην Υεμένη και το UAV πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

June 17 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed four Houthi radars and one uncrewed surface vessel (USV) in Houthi-controlled areas of Yemen.

Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed one… pic.twitter.com/8YKqaeudXk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 17, 2024