Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε αναδιάταξη ρόλων εντός του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, παραχωρούν στην Ιταλία τη διοίκηση του Γενικού Στρατηγείου της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που εδρεύει στη Νάπολη.

Παράλληλα, αποχωρούν από τη διοίκηση του Allied Joint Force Command (JFC) στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, αρμόδιου για τη Βόρεια Πτέρυγα, παραδίδοντάς την στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τρίτο επιχειρησιακό στρατηγείο της Συμμαχίας, εκείνο του Μπρούσουμ στην Ολλανδία, παραμένει υπεύθυνο για την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ και τελεί υπό τη διοίκηση Γερμανού αξιωματικού.

Σε αντάλλαγμα των παραχωρήσεων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη διοίκηση της Marcom, της ενιαίας ναυτικής διοίκησης του ΝΑΤΟ, με έδρα το Νόρθγουντ της Βρετανίας.

Όπως ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δύο διπλωμάτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες. «Πρόκειται για ένα θετικό δείγμα πραγματικής μεταβίβασης ευθυνών», σχολίασε μία από τις πηγές.

Αντίθετα, η θέση του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, με περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, παραμένει παραδοσιακά σε ευρωπαϊκά χέρια.