Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών επανεξετάζουν μέρα με τη μέρα τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι διαδηλωτές έχουν κατακλύσει τους δρόμους σε εκατοντάδες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, οι εξεγερμένοι έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτήρια, εγκαταστάσεις και οχήματα, ενώ οι Αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ εκτίμησαν ότι οι διαδηλώσεις δεν διέθεταν την απαραίτητη δυναμική για να απειλήσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή επανεξετάζεται υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων.

«Οι διαδηλώσεις είναι σοβαρές και θα συνεχίσουμε να τις παρακολουθούμε», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς παρατηρούνται σημάδια για ανατροπή του καθεστώτος.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί και εξαπλωθεί τις τελευταίες 12 νύχτες, με εκείνες της Πέμπτης να είναι οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής.

Στην «καρδιά» των διαδηλώσεων βρίσκεται η οικονομική αναταραχή στη χώρα, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω της ανανεωμένης πίεσης του προέδρου Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις, αλλά και μετά τις ζημιές που προκάλεσε ο 12ήμερος πόλεμος τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, μέρος των συγκεντρωμένων την Πέμπτη φώναζε ανοιχτά συνθήματα υπέρ της ανατροπής του καθεστώτος, όπως «θάνατος στον δικτάτορα».

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταρρυθμιστής στο πλαίσιο του θεοκρατικού καθεστώτος, παραδέχτηκε τις τελευταίες ημέρες ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν διαθέτει λύσεις για την κρίση. Την Πέμπτη, διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην βλάπτουν ειρηνικούς διαδηλωτές, κάνοντας όμως διάκριση για ένοπλους ή βίαιους ταραξίες.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβαθμίζουν το μέγεθος των διαδηλώσεων. Την ίδια ώρα, το διαδίκτυο σχεδόν κατέρρευσε σε πανεθνικό επίπεδο την Πέμπτη, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεσμεύτηκε την Παρασκευή (9/1) ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποχωρήσει» ενόψει των διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να «ευχαριστήσουν» τον πρόεδρο Τραμπ.

«Υπάρχουν άνθρωποι που η δουλειά τους είναι μόνο η καταστροφή», δήλωσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε τηλεοπτική ομιλία του στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Λίγες ώρες αργότερα, οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι «δεν θα δείξουν επιείκεια» στους «σαμποτέρ», υποδηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει την καταστολή των διαδηλωτών, παρά την υπόσχεση του Τραμπ να βοηθήσει τους διαδηλωτές σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν θανατηφόρα βία.

Το Ιράν ήρθε αντιμέτωπο με την πλήρη διακοπή του διαδικτύου την Πέμπτη, καθώς οι διαδηλώσεις που απαιτούσαν την ανατροπή της κυβέρνησης εξαπλώθηκαν και αυξήθηκαν σε μέγεθος. Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω οικονομικών ανησυχιών, έχουν καταλήξει σε θανάτους.

Η Διεθνής Αμνηστία, μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 28 διαδηλωτές και περαστικοί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου.

Βίντεο που τραβήχτηκαν την Πέμπτη το βράδυ και επαληθεύτηκαν από την εφημερίδα The New York Times, έδειχναν κυβερνητικά κτήρια να φλέγονται σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης. Ένα από τα βίντεο έδειχνε πυρκαγιές στους δρόμους της πλατείας Kaj στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατακλύζουν την περιοχή.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν τείνει προς την ανεκτικότητα και τον διάλογο. Ωστόσο, ο Χαμενεΐ και άλλες ιρανικές αρχές υιοθέτησαν έναν πολύ πιο επιθετικό τόνο.

«Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη και σε ορισμένα άλλα μέρη, μια ομάδα βανδάλων ήρθε και κατέστρεψε κτήρια που ανήκουν στη χώρα τους μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αγιατολάχ.

«Θέλει να ταχθεί στο πλευρό των ταραξιών και των επιβλαβών ατόμων», είπε στη συνέχεια για τον Τραμπ. «Αν μπορεί, ας πάει να κυβερνήσει τη δική του χώρα».

🚨 Iran has shut down the internet after the biggest anti-regime protests in 12 days of unrest erupted in cities across the Islamic Republic. Read more here ⬇️https://t.co/xM0zSYqJ4K pic.twitter.com/UfFJOem9Mi — The Telegraph (@Telegraph) January 9, 2026

«Υποκινούμενοι από Ισραήλ και ΗΠΑ οι διαδηλωτές»

Λίγες ώρες μετά την ομιλία της Παρασκευής, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι, αν και οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από την «αστάθεια της αγοράς», έκτοτε κατευθύνονται από τους ξένους εχθρούς του Ιράν: το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι σαφές ότι όσοι διαμαρτυρήθηκαν για τις οικονομικές συνθήκες δεν θα έκαναν τίποτα που να επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση μέσω ζημιών, ούτε θα πρόσθεταν ανασφάλεια στα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα», ανέφερε η δήλωση. «Οι Δυνάμεις Ασφαλείας και η Δικαιοσύνη δεν θα δείξουν καμία επιείκεια προς τους σαμποτέρ», πρόσθεσε.

Τα σχόλια υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση καταφεύγει σε ένα γνωστό σενάριο από προηγούμενες περιόδους αναταραχών στο Ιράν, όταν οι Αρχές αντέδρασαν με βία, χρησιμοποιώντας μαζικές συλλήψεις και βία για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις.

Η τελευταία σειρά εξεγέρσεων ξεκίνησε στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις με εμπόρους που διαμαρτύρονταν για την κατακόρυφη πτώση της αξίας του ιρανικού ριάλ. Από τότε έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα εν μέσω ευρύτερης οργής κατά της θεοκρατικής κυβέρνησης του Ιράν.

Ο 86χρονος Χαμενεΐ κυβερνά το Ιράν εδώ και τρεις δεκαετίες ως ανώτατος ηγέτης. Βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους κλάδους της κυβέρνησης και έχει τον απόλυτο έλεγχο στη χώρα.

I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.

47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.

Today people have nothing left to lose, they rise.

Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026

Ο Χαμενεΐ καλεί τον λαό να «διαφυλάξει» τη θρησκεία του

Ένα πλήθος υποστηρικτών φώναζε «θάνατος στην Αμερική» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αγιατολάχ την Παρασκευή, στην οποία είπε ότι τα χέρια του Τραμπ ήταν «βαμμένα με το αίμα» των Ιρανών που σκοτώθηκαν στον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πόλεμος αποδυνάμωσε περαιτέρω την οικονομία του Ιράν, η οποία βρίσκεται υπό συνεχή πίεση εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων που συνδέονται με τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

«Δεν θα ανεχτούμε να υπηρετούμε ξένες δυνάμεις», δήλωσε ο Χαμενεΐ. «Όποιος και αν είσαι, αν εργάζεσαι για ξένους, ο λαός και το ισλαμικό σύστημα θα σε απορρίψουν».

Επιπλέον, προέτρεψε τους νέους να «διαφυλάξουν» τη θρησκεία τους, την «πολιτική τους σκέψη» και την «ετοιμότητά» τους, προσθέτοντας ότι «ένα ενωμένο έθνος θα νικήσει οποιονδήποτε εχθρό».

STREETS OF FURY: New video shows large crowds marching through Tehran’s streets at night, with several buildings and vehicles reportedly on fire as anti-government protests grow. The chaos comes as Iran plunges into a nationwide internet blackout, with the hardline Islamist… pic.twitter.com/ZbCjujMBUv — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Προειδοποιήσεις Τραμπ

Ο Τραμπ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, «διαφήμισε» την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική δύναμη για να επιτεθεί, να εισβάλει ή να εξαναγκάσει έθνη σε όλο τον κόσμο – με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Ωστόσο, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη, ο Τραμπ ήταν ασαφής όταν ρωτήθηκε αν τώρα σκοπεύει να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Δεν θέλω να το πω, αλλά θα σας πω ότι δεν τα πάνε καλά», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Ιράν. Επανέλαβε ότι «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών», οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τους χτυπήσουν πολύ σκληρά».

Όταν ρωτήθηκε για τις δεκάδες ανθρώπους που φέρεται να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις, ο Τραμπ είπε ότι ορισμένοι είχαν πεθάνει σε συνωστισμό, προσθέτοντας: «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να θεωρήσω κάποιον υπεύθυνο για αυτό».

Με πληροφορίες από New York Times, Axios