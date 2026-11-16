Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει για έναν χρόνο την υποστήριξη που παρέχει σε επιμελητειακή αποστολή του ΟΗΕ στη Σομαλία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Κυριακή εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έπειτα από αποτίμηση των «περιφερειακών τάσεων ως προς την ασφάλεια».

Η απόφαση αναιρεί ανακοίνωση που είχε κάνει η Ουάσινγκτον περί τερματισμού της οικονομικής συμβολής των ΗΠΑ στο Γραφείο Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Σομαλία (UNSOS), που παρέχει επιμελητειακή υποστήριξη στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση στη Σομαλία.