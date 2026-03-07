Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να μην επαναπατρίσει τους επιζώντες από το ιρανικό πολεμικό πλοίο που βυθίστηκε αυτή την εβδομάδα, καθώς και το πλήρωμα ενός δεύτερου ιρανικού πλοίου που βρίσκεται υπό κράτηση στη Σρι Λάνκα, σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είδε το Reuters την Παρασκευή 6/3.

Θυμίζουμε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 19 ναυτικά μίλια ανοικτά της πόλης-λιμάνι Γκάλε, στο νότιο τμήμα της Σρι Λάνκα, την Τετάρτη 4/3, σκοτώνοντας δεκάδες ναυτικούς και διευρύνοντας δραματικά την καταδίωξη του ιρανικού ναυτικού από την Ουάσινγκτον.

Την Πέμπτη 5/3, η Σρι Λάνκα μετέφερε τα 208 μέλη του πληρώματος ενός δεύτερου ιρανικού πλοίου, του IRIS Booshehr, το οποίο είχε βρεθεί ακινητοποιημένο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σρι Λάνκα αλλά εκτός των θαλάσσιων συνόρων της.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δήλωσε ότι το νησιωτικό του έθνος είχε «ανθρωπιστική ευθύνη» να υποδεχτεί το πλήρωμα.

Η βύθιση του Dena – την οποία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πήτερ Σέγκσεθ, χαρακτήρισε ως «ήσυχο θάνατο», ήταν η πρώτη τέτοια ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα σαφές σημάδι της διευρυνόμενης γεωγραφικής εμβέλειας της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο φέρει ημερομηνία 6 Μαρτίου και δεν έχει δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, ανέφερε ότι η Τζέιν Χάουελ, η επιτετραμμένη στην αμερικανική πρεσβεία στο Κολόμπο, είχε τονίσει στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα ότι ούτε το πλήρωμα του Booshehr ούτε οι 32 επιζώντες του Dena δεν πρέπει να επαναπατριστούν στο Ιράν.

Ανέφερε ότι «οι αρχές της Σρι Λάνκα θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τις ιρανικές προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν τους κρατούμενους για προπαγάνδα».

Το τηλεγράφημα ανέφερε ότι η Χάουελ είπε επίσης στον Ισραηλινό πρέσβη στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα ότι δεν υπήρχε σχέδιο επαναπατρισμού του πληρώματος στο Ιράν. Ο απεσταλμένος ρώτησε τον Χάουελ αν υπήρχε κάποια επικοινωνία με το πλήρωμα για να ενθαρρυνθεί η «αποστασία», ανέφερε το τηλεγράφημα.

Το Dena είχε συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης τον περασμένο μήνα και επέστρεφε στο Ιράν όταν χτυπήθηκε από αμερικανική τορπίλη.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι η Dena ήταν οπλισμένη όταν χτυπήθηκε και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έδωσαν προειδοποίηση πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα δήλωσαν την Παρασκευή 6/3, ότι συνοδεύουν το Booshehr σε ένα λιμάνι στην ανατολική ακτή και μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του σε ένα ναυτικό στρατόπεδο κοντά στο Κολόμπο.