Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς το Ριάντ το Σάββατο, χωρίς να επιβεβαιώσουν άλλα πλήγματα ή ζημιές.

Μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο

Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά.

Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Aramco. Παράλληλα, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προηγουμένως στείλει τηλεφωνικές ειδοποιήσεις στους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών, προειδοποιώντας για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση.

Η ανακοίνωση των Χούθι

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία αλ-Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε «μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ και drones» εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών» στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Aramco στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σαναά, πρωτεύουσας της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι.

Οι Χούθι είχαν προηγουμένως κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε περίπου 300 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν επίσης «εχθρικές προσπάθειες στόχευσης αμάχων» στις πόλεις Μπις, Ταΐφ, Φαρασάν και Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν, ωστόσο, το σύνολο των ισχυρισμών των Χούθι για τις επιθέσεις και τις ζημιές.

Προειδοποίηση των ΗΠΑ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν επαγρύπνηση, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και άλλες ταξιδιωτικές διαταραχές.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι Χούθι έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων και εναντίον πολιτικών αεροδρομίων, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση είναι πιθανό «να κλιμακωθεί ραγδαία».

Οι μάχες στην Υεμένη

Οι Χούθι βρίσκονται σε πολυετή σύγκρουση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτη αναφορά του AFP, που επικαλείται στρατιωτικές πηγές και από τις δύο πλευρές, οι συγκρούσεις του Σαββάτου προκάλεσαν 48 θανάτους. Οι Χούθι ανέφεραν ότι έχασαν 31 μαχητές, ενώ κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για 17 νεκρούς από τη δική τους πλευρά.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε την Παρασκευή ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των πρόσφατων μαχών είχε ξεπεράσει τους 104.796.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται ενώ οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή.