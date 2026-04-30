Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε μια νέα διεθνή συμμαχία, η οποία θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μετά τη σημαντική επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Η προτεινόμενη συμμαχία, που φέρεται να ονομάζεται «Maritime Freedom Construct», θα έχει ως στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, τον διπλωματικό συντονισμό μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και τη συμβολή στην επιβολή κυρώσεων, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Πηγή: Reuters