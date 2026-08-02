Οι αμερικανικές πρεσβείες στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής προειδοποίησαν χθες Σάββατο τους υπηκόους των ΗΠΑ εναντίον πιθανής «κλιμάκωσης» του πολέμου στην περιοχή και τους παρότρυναν να κάνουν προετοιμασίες να φύγουν από την περιοχή, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει «δυνατά» πλήγματα στο Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα τις ανταλλαγές νυχτερινών πληγμάτων, έπειτα από μερικές ημέρες ανήσυχης ηρεμίας. Ωστόσο δεν ανακοινώθηκε καμιά επίθεση τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει να διατάξει νέους βομβαρδισμούς, πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών· ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλέστηκε πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη διαταγή να αρχίσουν.

Ο Τραμπ απείλησε ξανά την Παρασκευή να διατάξει να χτυπηθεί «πολύ δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία που, από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, στις αρχές Ιουλίου, βάζει εκ νέου στο στόχαστρο μοναρχίες της περιοχής, συμμάχους των ΗΠΑ, κι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

«Οι Αμερικανοί στην περιοχή πρέπει να εξετάσουν το να φύγουν, ή να προετοιμαστούν να φύγουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρει προειδοποιητική οδηγία, εκδοχές της οποίας αναρτήθηκαν χθες στους ιστότοπους των πρεσβειών των ΗΠΑ στη Μανάμα· στο Κάιρο· στο Αμάν· στο Αμπού Ντάμπι· στην Ιερουσαλήμ· στη Μούσκατ· στο Κουβέιτ· στη Βαγδάτη· στο Ριάντ· στη Ντόχα· και στη Βηρυτό.

Τα μηνύματα αυτά καλούν τους Αμερικανούς υπηκόους να επαληθεύσουν τις πληροφορίες για τις πτήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών ασφαλείας.

«Οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή επί του παρόντος πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση και αυξημένη επαγρύπνηση και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων, περιοδικά κλεισίματα εναέριων χώρων και πιθανές διαταραχές στα ταξίδια», αναφέρει η οδηγία.

«Απρόβλεπτο»

Στην Ιορδανία, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν στρατιωτικές βάσεις, όπως αυτές που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων. Στο Ισραήλ, καλούνται να ξέρουν πού βρίσκεται το κοντινότερο αντιαεροπορικό καταφύγιο. Στον Λίβανο, τη μη απόλυτα απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό καλείται να φύγει.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι απρόβλεπτο, όπως έδειξαν πρόσφατες αποφάσεις να επιτεθεί σε τομείς της περιοχής χωρίς προειδοποίηση και απρόκλητα, καθώς και η επέκταση των επιθέσεών του σε τομείς που δεν είχε στοχοποιήσει προηγουμένως (όπως η Αίγυπτος)», αναφέρει η οδηγία στους ιστότοπους των πρεσβειών.

Την Τετάρτη, μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου που ανήκει σε αμερικανική εταιρεία αγκυροβολημένο σε αιγυπτιακό λιμάνι. Η Αίγυπτος διενεργεί έρευνα, αλλά, ως αυτό το στάδιο, δεν έχει κατηγορήσει κάποιον για την επίθεση. Το Ιράν έκανε λόγο για ενέργεια «ψευδούς σημαίας» του Ισραήλ.

Ο ιρανικός στρατός από την άλλη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι τροφοδοτεί «τις εντάσεις» στην περιοχή και προειδοποίησε: «κάθε χώρα που αποτελεί αμυντική ασπίδα της εγκληματικής και επιθετικής Αμερικής θα τυλιχτεί στις φλόγες του πολέμου».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον κρατών σε όλη την περιοχή.

Την Πέμπτη το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, διαβεβαίωσε ότι οι αντίπαλες πλευρές διαπραγματεύονται ενόψει αποκλιμάκωσης, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας στο επίκεντρο της σύγκρουσης, που έχει κλείσει de facto η Τεχεράνη.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου εκτροχίασε την καταρχήν συμφωνία, το «πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται πως άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τα τελευταία 24ωρα σε νέο μέτωπο, στην Ερυθρά θάλασσα, όπου το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά –γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πρώτα την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, κατόπιν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και λιμανιών του σουνιτικού βασιλείου με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον πλανήτη.

Οι κινήσεις του κινήματος θεωρείται πως εγείρουν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς θάλασσας, ακόμη πιο κρίσιμης σημασίας μετά το κλείσιμο του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Το κίνημα πάντως διέψευσε χθες ότι επιδιώκει την επιβολή τελών διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, όπως τους κατηγόρησε υπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που ουσιαστικά εδρεύει στο Ριάντ.