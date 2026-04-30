Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο στρατός των ΗΠΑ εξετάζει σοβαρά την ανάπτυξη του υπερηχητικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς «Dark Eagle».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος απέναντι στην Τεχεράνη.

Πλήγματα ακριβείας στο εσωτερικό του Ιράν

Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος της ανάπτυξης των «Dark Eagle» είναι η δυνατότητα διεξαγωγής αστραπιαίων πληγμάτων κατά εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται εγκατεστημένοι βαθιά στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος που το καθιστούν «εφιάλτη» για τις εχθρικές αεράμυνες είναι:

Υπερηχητική ταχύτητα: Δυνατότητα πτήσης με ταχύτητες άνω των 5 Mach (πάνω από 6.000 χλμ/ώρα).

Μεγάλο βεληνεκές: Ικανότητα πλήγματος από μεγάλες αποστάσεις, κρατώντας τις αμερικανικές δυνάμεις εκτός εμβέλειας των περισσότερων συμβατικών συστημάτων.

Ευελιξία: Σε αντίθεση με τους κλασικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να ελίσσονται, καθιστώντας την αναχαίτισή τους σχεδόν αδύνατη από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας.

«Η ανάπτυξη αυτή, αν οριστικοποιηθεί, αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ιράν ότι οι στρατηγικές του υποδομές δεν είναι πλέον απρόσβλητες», σημειώνουν αναλυτές στο πρακτορείο ειδήσεων.