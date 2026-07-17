Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command ή CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως επισημαίνει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», οι αμερικανικές δυνάμεις «διεξήγαγαν νέο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 15:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, δηλαδή 22:00 ώρα Ελλάδας), για έβδομη συνεχόμενη νύχτα».

Σκοπός των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από την εκεχειρία που είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο, οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Ιράν ξεκίνησαν εκ νέου στις 7 Ιουλίου.

Αφορμή για την αναζωπύρωση στάθηκαν τα χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, για τα οποία θεωρήθηκε υπεύθυνο το Ιράν. Ο συνεχιζόμενος κύκλος των επιθέσεων αυτών δυναμιτίζει τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.