Τέλος έλαβε ο νέος κύκλος των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) να ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης. Το σφυροκόπημα διήρκεσε συνολικά πέντε ώρες και στόχευσε κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές σε πολλαπλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το τελευταίο κύμα των επιθέσεων ολοκληρώθηκε επισήμως στις 02:15 (GMT – 22:15 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς στρατιωτικούς στόχους σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα της ιρανικής επικράτειας.

Οι περιοχές που βρέθηκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών πυρών περιλαμβάνουν το Μπουσέρ, το Τσα Μπαχάρ, το Τζασκ, το Κοναράκ, το νησί Αμπού Μούσα και το στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Υψηλής ακρίβειας πλήγματα

Για την εκτέλεση των επιχειρήσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αποκλειστικά πυρομαχικά ακριβείας, προκειμένου να εξουδετερώσουν συγκεκριμένες απειλές και να ελαχιστοποιήσουν τις παράπλευρες απώλειες.

Η CENTCOM ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα επικεντρώθηκαν στην καταστροφή παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, εγκαταστάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ναυτικών υποδομών και δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο πρωταρχικός στόχος της Ουάσιγκτον μέσω αυτού του νέου γύρου επιθέσεων είναι η περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί και να εξαπολύει επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.

Ισχυρή αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Στην ίδια ανακοίνωση, η αμερικανική διοίκηση φρόντισε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής, υπενθυμίζοντας το μέγεθος της στρατιωτικής της ισχύος.

Όπως υπογραμμίστηκε, περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να διατηρούνται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας πρόκλησης.

Τραμπ: Παραμένει «πιθανή» μια συμφωνία με το Ιράν

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε αργά τη Δευτέρα (13/7) πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών και την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».