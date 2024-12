Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στη Συρία, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν δύο μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και τραυματίστηκε τρίτο.

Τα μέλη του ISIS επέβαιναν σε φορτηγό που μετέφερε όπλα στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, που ως την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ έλεγχαν δυνάμεις της συριακής κυβέρνησης και της Ρωσίας, όταν έγιναν στόχος της επιδρομής, διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM Forces Kill ISIS Operatives, Destroy Truckload of Weapons in Syria Airstrike

On Dec. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in the Dayr az Zawr Province, Syria, killing two ISIS operatives and wounding one.

The terrorists were moving a… pic.twitter.com/YxaL8mKxnd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 24, 2024